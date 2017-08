La Coppa del mondo di volo acrobatico in parapendio sul lago dei Tre Comuni

CAVAZZO - Dall'11 al 15 agosto, sul lago dei Tre Comuni, andrà in scena Acromax, tappa della Coppa del mondo di volo acrobatico in parapendio, organizzata dall'Aero Club Blue Phoenix in collaborazione con Volo Libero Friuli e patrocinata dalla Regione Fvg.

Le evoluzioni dei piloti in 'solo' e 'syncro', ovvero a coppie, dopo il decollo dal monte San Simeone, proseguiranno sulla verticale dello specchio d'acqua per terminare sulla zattera di atterraggio predisposta di fronte alla riva ovest del bacino lacustre. Il pubblico potrà facilmente seguire le manovre acrobatiche da terra o in diretta streaming su un maxi schermo posizionato nell'area logistica della competizione.

La sera del 14 agosto, spettacolo pirotecnico organizzato dai comuni di Trasaghis e Bordano. Durante tutto il periodo di Acromax i visitatori troveranno chioschi con cucina, intrattenimento musicale, arrampicata su parete artificiale, gonfiabili ed equitazione sui pony per i bimbi, prove di kaiak e canoa canadese, dimostrazioni di pool dance, escursioni sul lago, attività subacquea ed in acqua con istruttore.

QUI tutti le info e gli orari della cinque giorni di evento.