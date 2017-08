A Rivignano «#ceniamoinbianco sotto le stelle»

RIVIGNANO - Giovedì 10 agosto alle 20.15 in piazza a Rivignano si terrà la prima edizione di «#ceniamoinbianco sotto le stelle». Poche e semplici regole per una serata unica nel suo genere. Arrivo possibile dalle 17 alle 19, con tavoli e sedie. L’allestimento delle tavole è dalle 19 alle 20. Il dress code è Total White (anche le scarpe!) ed ognuno organizza per sè: tavolo, sedie (possibilmente bianche), tovaglia bianca, tovaglioli di tessuto bianco, piatti in ceramica e bicchieri rigorosamente in vetro (la plastica è bandita). La tavola potrà essere decorata con candele, lanterne, fiori, centrotavola, palloncini e qualsiasi altra cosa purchè sia bianca. Il cibo dev’essere portato da casa, acqua in bottiglie di vetro e vino a volontà. Cena e allestimenti potranno essere trasportati con carrelli, cesti e/o zaini. Alla fine della serata la piazza deve essere lasciata pulita, sul tavolo troverete un vademecum su come differenziare i vostri rifiuti. L’ingresso è gratuito e solo su prenotazione scrivendo una mail a ceniamoinbianco@gmail.com e compilando il modulo qui allegato. La Pro Loco mette a disposizione dei tavoli e sedie fino ad esaurimento. (indicarlo nelle note della scheda di iscrizione). In tal caso verranno creati dei gruppi da 8/10 persone. Il costo è di 3€ a persona. In piazza sarà allestito un chiosco dove si potrà ritirare vino, acqua e birra rigorosamente in bottiglie/bicchieri di vetro. La serata sarà allietata da musica lounge. Ognuno è responsabile della propria partecipazione, del trasporto di tutto l’occorrente e di tutte le proprie cose.