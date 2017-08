Coltelli da lancio e stelle ninja in negozio: commerciante di Lignano rischia la denuncia

LIGNANO SABBIADORO - Aveva in negozio centinaia di coltelli da lancio e stelle ninja che, essendo considerate 'arme bianche', per essere vendute hanno bisogno di una specifica licenza.

Per questo un negoziante di Lignano Sabbiadoro, italiano, rischia ora una sanzione per commercio non autorizzato di armi e una denuncia. Nel suo punto vendita il personale della Questura di Udine ha sequestrato 196 coltelli da lancio e 107 stelle ninja.

La sua posizione è ancora al vaglio degli investigatori. Come detto, per poter vendere prodotti di questo tipo è necessaria un'apposita autorizzazione della Questura, oltre al fatto che possono essere date solo a persone che sono in possesso di un nullaosta del questore.