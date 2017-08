Due persone ferite in altrettanti incidenti

UDINE – Due incidenti hanno caratterizzato la giornata di martedì 8 agosto a Udine. Due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ambulanza all’ospedale Santa Maria della Misericordia.

Il primo sinistro si è verificato alle 11 in via San Rocco, dove due auto si sono scontrate tra loro. Come hanno riferito gli agenti della Polizia locale dell’Uti Friuli Centrale, intervenuti per i rilievi, c’è stato un tamponamento tra una Ford Fiesta guidata da un 75enne di Udine, e una Fiat condotta da un 67enne di Tricesimo. E’ stato quest’ultimo a dover ricorrere alle cure dei sanitari e ad essere portato al Pronto Soccorso.

L’altro incidente si è verificato alle 18 in via Cividale. Un’Audi condotta da un automobilista tedesco di 57 anni è stata tamponata da una moto con in sella un 55enne mentre percorreva la via in direzione centro città. Ad avere la peggio è stato il centauro, finito a terra e soccorso da un’amvulanza del 118. Rilievi, anche in questo caso, della Polizia locale.