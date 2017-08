A Forni di Sopra si fa «Un tuffo nel passato»

FORNI DI SOPRA – Un tuffo nel passato. E' quello che si potrà vivere venerdì 11 agosto in paese con una giornata immersa negli anni '40 per scoprire da vicino come vivevano i nostri bisnonni: senza correte elettrica, senza telefono, pranzare in una vecchia cucina e molto altro. Un'esperienza indimenticabile, prima tutti assieme a far compere e poi a cucinare imparando ricette locali, nella vecchia casa in disuso di Annalisa Capellari. Il ritrovo è previsto nel piazzale della coopera per fare la spesa insieme alle 9. L'evento è organizzato da i Carnia Greeters, un gruppo di volontari locali che amano il proprio territorio e lo conoscono a fondo. Il gruppo si muove fuori dai tradizionali circuiti turistici e per questo motivo accoglie i viaggiatori in modo autentico, rendendo la visita di un luogo un’esperienza unica nel suo genere. Entusiasti delle vallate in cui operano hanno dato vita a Carnia Greeters, un progetto senza fini di lucro e volto a promuovere il lato più vero della Carnia. Per informazioni: www.carniagreeters.it.