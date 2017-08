Castions, continuano i festeggiamenti della «Sagre d'Avost e dai gjambars di flum»

CASTIONS - Da Mezzo Secolo a Castions delle Mura si fa Sagra. Un grande parcheggio di 20.000 mq illuminato consentirà un agevole accesso agli spazi della sagra. Si potrà trovare una grande pesca di beneficenza e una grande area coperta per gustare carni alla griglia, calamari e gli autentici gamberi di fiume. Le serate saranno accompagnate da orchestre per il ballo liscio e come consuetudine da gruppi rock (e non solo) affermati ed emergenti nel tendone giovani, con serate caratterizzate da interessanti e divertenti proposte musicali. Il programma prevede diversi eventi sportivi.

Sabato 12 agosto

Dalle 9 alle 20 si terrà il Torneo di Calcio a 5 su erba sul campo da Baseball a Castions delle Mura. Il costo di partecipazione è di 10 € a giocatore con la possibilità di usufruire di spogliatoi, ampio tendone a bordo campo con chioschi attivi e la limitrofa zona della sagra. Verranno forniti dei buoni pasto da usufruire in sagra per ogni giocatore. Le partite verranno giocate dalla mattina o dal primo pomeriggio alla sera alle 20. Seguiranno premiazioni. Per info e iscrizioni contattare Carlo al 346 6090399. Alle 18 si terrà il primo Vespa Ragrumo, alle 20.30 ballo con l'orchestra Novanta e alle 21.30 al tendone giovani Dj Tubet, rap, raggae freestyle. AAF.

Si balla

Domenica 13 agosto alle 19 gara dei dolci, alle 20.30 ballo con l'orchestra Collegium, alle 21.30 al tendone giovani Music Live Loris, musica a 359° alle 23.30 tombola con montepremi di mille euro, alle 24 sulla collinetta ascolto in multicanale di Scorpions acoustic unplugged live.

Torneo dei borghi

Lunedì 14 alle 18 giochi popolari, torneo dei borghi, alle 19.30 cena paesana, alle 20.30 ballo con l'orchestra Livio e Francesco Band, alle 21.30 al tendone giovani Rec Over il pop diventa rock.

Musica

Martedì 15 agosto alle 20.30 ballo con l'orchestra ombre rosse, alle 21.30 al tendone giovani Uptown 4tet Soul e R'n'b dagli anni '60, alle 23.30 Supertombola con montepremi di 3000 euro,alle 24 grande spettacolo pirotecnico in musica.