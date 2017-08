Tappa finale di Goletta Verde in Fvg a Lignano Sabbiadoro

LIGNANO - Il Friuli Venezia Giulia sarà l’ultima regione toccata dal tour 2017 di Goletta Verde, la storica imbarcazione di Legambiente, che farà tappa a Lignano Sabbiadoro con una serie di iniziative dal 10 al 12 agosto.

Il percorso

L’imbarcazione ha già navigato lungo la Penisola per monitorare le qualità delle acque marine, ma anche per denunciare le illegalità ambientali, l’inquinamento, la scarsa e inefficiente depurazione dei reflui, le speculazioni edilizie, la cattiva gestione delle coste italiane, le trivellazioni di petrolio. Si è trattato di un tour, composto da 21 tappe, che si concluderà il 12 agosto a Lignano Sabbiadoro, e che è stato realizzato grazie al sostegno del Conout, Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati, e dei partner tecnici Aquafil, Novamont, Nau. Un viaggio che quest’anno è diventato ancor più prezioso e importante dopo la conferenza mondiale degli Oceani all’Onu dove Legambiente ha partecipato presentando un focus sul Mediterraneo, tra i mari più a rischio per inquinamento da marine litter al pari degli oceani. Legambiente ha raccontato l’esperienza e i dati raccolti in questi 30 anni da Goletta Verde, rilanciando un pacchetto di proposte per contrastare questo problema che, al pari della maladepurazione e della pesca illegale, mette in serio pericolo l’ambiente, la biodiversità marina ma anche la salute dei cittadini.

Il programma della tappa di Goletta Verde a Lignano Sabbiadoro

Giovedì 10 agosto, dalle 18 alle 20, visite a bordo di Goletta Verde (Darsena Marina Punta Faro)

Venerdì 11 agosto, lle 11 – Terrazza Mare di Lignano (sala mostre), Convegno sulla qualità delle acque in Friuli Venezia Giulia e presentazione dei dati del monitoraggio di Goletta Verde; alle 18 alle 20, visite a bordo di Goletta Verde (Darsena Marina Punta Faro)

Sabato 12 agosto, dalle 9.30 alle 11.30, visite a bordo di Goletta Verde (Darsena Marina Punta Faro)

Info: www.legambiente.it | Blog | Facebook | Twitter |