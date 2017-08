Grave incidente a Ruda: due persone restano ferite

RUDA - Incidente stradale in territorio di Ruda. Una Fiat Punto con a bordo un ragazzo di 21 anni di Porcia si è scontrata frontalmente con una Peugeot 208 condotta da un uomo di 30 anni di Cervignano del Friuli.

Entrambi sono rimasti feriti in modo grave, ma per l'automobilista più giovane è stato necessario far intervenire l'elisoccorso del 118 per la criticità della situazione. E' stato portato all'ospedale di Cattinara, a Trieste. Per il 30enne, invece, è accorsa un'ambulanza.

Ancora da chiarire le cause del sinistro, avvenuto tra la strada regionale 351 e la provinciale 8. Sul posto i carabinieri, i Vigili del Fuoco e il personale del 118.