Gli eventi in programma giovedì 10 agosto

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 10 agosto, a Udine e provincia, eccoli.

Calici di Stelle a Bertiolo, Buttrio e Grado

A Bertiolo il 10 agosto appuntamento in Enoteca, in Piazza Plebiscito, con la degustazione guidata di una selezione dei vini presenti al 34° concorso ‘Bertiûl tal Friûl’ 2017. Serata all'insegna del divertimento con lo spettacolo, alle 21, del gruppo teatrale ‘Pari Oportunitâs de Cjarnie’. Inoltre, nella spettacolare Villa di Toppo-Florio, sotto le stelle cadenti della notte di San Lorenzo, Buttrio offre agli ospiti un assaggio dei suoi migliori prodotti enologici, abbinati a specialità gastronomiche proposte da una chef. La serata del 10 agosto prevede la tradizionale presentazione di un libro, musica e, per i più piccoli, l’atteso appuntamento sotto le stelle con l'Ora del Racconto, a cura della Compagnia dei Libri della biblioteca comunale. A Grado l’appuntamento è in Largo San Grisogono (al termine della passeggiata sulla romantica diga di Grado) dalle 20 alle 24: due giorni per assaporare prelibati vini autoctoni e internazionali accompagnati da gustosi abbinamenti gastronomici locali. Maggiori info su tutte le serate in programma, qui.

Tappa finale di Goletta Verde in Fvg a Lignano Sabbiadoro

Il Friuli Venezia Giulia sarà l’ultima regione toccata dal tour 2017 di Goletta Verde, la storica imbarcazione di Legambiente, che farà tappa a Lignano Sabbiadoro con una serie di iniziative dal 10 al 12 agosto. Ecco qui il programma della giornata.

Gnaus Days: tre giorni dedicati alla rapa di Verzegnis

Il 'gnau', termine con il quale gli abitanti di Verzegnis indicano la rapa nella varietà linguistica locale, e con cui sono anche soprannominati, sarà la protagonista di un importante evento che si terrà nel comune carnico da giovedì 10 a sabato 12 agosto. Con il progetto Gnaus Days l’amministrazione comunale desidera valorizzare questa preziosa radice che è un ortaggio unico in Italia, già iscritto nell’elenco nazionale dei prodotti tipici e tradizionali. L’impegno, quindi, è quello di recuperare lo sviluppo produttivo ed economico della rapa di Verzegnis, riscoprendo nel contempo le tradizioni e la storia locale. Ecco qui il programma della giornata.

VisioJazz

Ultimo appuntamento con VisioJazz, la rassegna curata come sempre da Nevio Zaninotto: domani giovedì 10 agosto alle ore 19.30 il Riccardo Morpurgo ‘Mandala’ Trio. A salire sul palco del garden del Visionario saranno Riccardo Morpurgo (pianoforte), Alessandro Turchet (contrabasso) e Luca Colussi (batteria). Tutti i concerti di VisioJazz si svolgeranno nel garden del Visionario, ogni giovedì alle 19.30 ad ingresso libero. In caso di maltempo si sposteranno al bar al 1° piano del Visionario.Per maggiori informazioni sul programma di Visionario d’estate, consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare il numero 0432.227798.

Incontri con l’autore e con il vino’

Il connubio perfetto tra autori e vino è segnato giovedì 10 agosto da Enos Costantini e la sua ‘Storia della vite e del vino in Friuli e a Trieste’ (Forum). Location il Palapineta nel Parco del Mare alle 18.30 nell’ambito della rassegna ‘Incontri con l’autore e con il vino’, promossi dall’Associazione Lignano nel terzo Millennio e con la cura artistica dello scrittore Alberto Garlini. E non mancherà la consueta degustazione di grandi vini del territorio, raccontati dal tecnologo alimentare Giovanni Munisso: giovedì 10 agosto ospite l’azienda Modeano di Palazzolo dello Stella. Incontri con l’autore e con il vino 2017. A Lignano, ogni giovedì, dal 15 giugno al 7 settembre, ore 18.30 Palapineta. Ingresso libero, info: www.lignanonelterzomillennio.it

Al Sabbiadoro Beach Bar & Restaurant ‘Arte sotto le stelle’

Giovedì 10 Agosto durante la notte di San Lorenzo, al Sabbiadoro Beach Bar & Restaurant, dalle 19 cena e spettacolo di arte e musica immersi in un'atmosfera unica. In occasione della notte più stellata dell'anno infatti una serata all'insegna dell'arte con una performance dal vivo di un artista veneziano che realizzerà un quadro utilizzando il cibo di scarto.

Carniarmonie

Giovedì 10 agosto alle ore 20.45 nella Chiesa di San Lorenzo a Rivo di Paluzza: Pitros duo, con Luigi Santo alla tromba e Daniela Gentile al pianoforte, per l’esecuzione di musiche con questo insolito organico per un repertorio che va dalla fine del XIX secolo a tutto il Novecento. Musiche di Peskin, Mruch, Goedicke e Gershwin. Solisti di indubbio valore: Luigi Santo è un trombettista che vanta numerose tournée in Europa, Usa ed Asia, con molte prime esecuzioni dedicate al suo strumento. Daniela Gentile è richiestissima non solo in Italia, manche in Francia, Spagna, Slovenia, Romania, Moldavia, Grecia, Russia e Stati Uniti. Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito. Per informazioni: www.carniarmonie.it

Musica con l’associazione Gaggia

Nella città ducale prosegue la trentesima edizione dei corsi di perfezionamento musicale (International Music Masterclasses), che propone lezioni diurne e concerti serali, con maestri di fama internazionale, nei luoghi più suggestivi della città ducale. Il 10 agosto, alle 21, Salone del Centro San Francesco, concerto dedicato alle forme barocche della Ciaccona e della Follia. Protagonisti Julian Arp e Thomas Carrol al violoncello, Daniel Rowland e i migliori allievi della sua classe.

Sagra di San Lorenzo a Monteaperta

È tutto pronto per il debutto della nuova edizione della sagra di San Lorenzo che si svolgerà a Monteaperta sabato 5, domenica e giovedì 10 agosto. Un'anteprima dei festeggiamenti sarà l’inaugurazione della mostra fotografica e di cimeli, presso l’area festeggiamenti, dedicata sempre mitiche ‘Tigri di Monteaperta’, prevista venerdì 4 agosto alle 19. Maggiori dettagli, qui.

Pertegada si prepara ai festeggiamenti di Sant'Antonio

Tutto pronto per i festeggiamenti di Sant'Antonio che anche quest'anno tornano puntuali dal 4 al 15 agosto. Una lunga festa con un ricco programma di eventi. Ecco qui il programma della giornata.

Reana del Rojale, tornano i festeggiamenti dell'Assunta

Arrivano puntuali anche quest'anno i festeggiamenti dell'Assunta presso il parco erboso della Centa in programma dal 4 al 15 agosto. Come sempre vi attendono chioschi gastronomici con specialità tipiche, un'enoteca con vini di qualità, la favolosa pesca di beneficenza e il grande parco divertimenti. Ecco qui il programma della giornata.