Sorpresi dal buio e dal maltempo: tre ragazzi soccorsi dal Cnsas

RESIA - Il Soccorso Alpino di Cave del Predil è intervenuto mercoledì notte sul massiccio del Monte Canin assieme ai tecnici della Guardia di Finanza di Sella Nevea per ricondurre al sicuro tre ventenni rimasti incrodati sul Picco di Carnizza per l’arrivo del buio durante la discesa dalla cima del Canin, (in comune di Resia). I ragazzi erano partiti mercoledì mattina alle dieci dal Ricovero Igor Crasso sopra Stolvizza in Val Resia, dove avevano pernottato e, percorrendo un tratto dell’Alta via Resiana (sentiero 632), hanno risalito la Ferrata Julia lungo il versante settentrionale fino sulla cima del Monte Canin, dove sono arrivati intorno alle 18. L’intenzione era poi, nonostante la tarda ora, di scendere lungo la cresta ovest del massiccio, attraverso il Picco di Carnizza e la Ferrata Grasselli, per pernottare al Bivacco Marussich, per il quale erano passati all’andata durante la traversata.

Lungo la discesa, che avviene su una cresta a tratti molto esposta, sono stati colti dal buio e dal peggioramento del tempo, decidendo a un certo punto di fermarsi e di chiamare i soccorsi. Al buio infatti, nonostante le torce frontali di cui si erano muniti, non riuscivano a capire a che punto del percorso si trovavano e se erano cessate le difficoltà, non avendo mai percorso l’itinerario in precedenza. La prima chiamata è arrivata tramite il NUE 112 intorno alle 21.30. I tre giovani, due ragazzi di Trieste, uno 21enne l'altro 22enne, e una ventenne di Torino, erano in buone condizioni, in una posizione sicura, ma molto preoccupati. Sono stati rassicurati dal capostazione di Cave e invitati a fermarsi e mettersi al riparo sotto un sasso strapiombante, lontano dai cavi della ferrata, per attendere l’alba. Dopo un po’ di tempo è arrivata una seconda chiamata, dove i giovani lamentavano di avere freddo e di temere il temporale. A quel punto, considerato il possibile peggioramento del tempo e valutata l’eventualità che l’elicottero non avesse potuto alzarsi in volo, le squadre sono partite nel cuore della notte. I tecnici hanno raggiunto a mezzanotte il rifugio Gilberti con il fuoristrada e una prima squadra si è incamminata da qui a piedi sul sentiero. Attraverso Sella Bila Pec, sotto la pioggia e il temporale, gli uomini si sono diretti verso la Ferrata Grasselli. Una seconda squadra è partita poco dopo con thermos di bevande calde e abiti di ricambio asciutti. Attorno all’una di notte infatti, il maltempo ha concesso una pausa con schiarite illuminate dalla luna, seppur temporaneamente e seppure sotto il pericolo di nuovi scrosci.

Intorno all’una e mezza, la prima squadra ha raggiunto i ragazzi, infreddoliti e spaventati ma in buone condizioni di salute. Si trovavano ad una quota di 2200 metri, ormai fuori dalle difficoltà della ferrata e lontano dai cavi metallici. Fortunatamente non è stato necessario mettere in atto manovre di sicurezza con le corde. I ragazzi non indossavano calzature adatte, avevano perso una torcia frontale durante il percorso e non avevano valutato attentamente i tempi di percorrenza e la lunghezza del percorso. Il Bivacco Marussich, dove sono stati accompagnati e dove nel frattempo è arrivata la seconda squadra, era a mezzora di cammino in termini di distanza, ma in quelle condizioni ambientali e senza conoscenza e esperienza dell’itinerario, i ragazzi non potevano rendersene conto. Intorno alle due e mezza del mattino il gruppo, al completo di tecnici e di ragazzi, si è mosso per rientrare la rifugio Gilberti, dove è giunto intorno alle quattro. All'intervento hanno preso parte undici tecnici Cnsas e due tecnici della Guardia di Finanza.