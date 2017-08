Tutto pronto a Sauris per la festa del formaggio salato e di malga

SAURIS - Le malghe: pascoli ricchi di erbe aromatiche che conferiscono sapori particolari ai prodotti caseari riconoscibili anche per gli alti standard qualitativi. E' proprio qui che si terrà la Festa del formaggio salato e di malga. Durante la manifestazione, per i palati più ricercati, si terranno nella località di Lateis degustazioni di piatti tipici a base di formaggi e un mercatino del formaggio di malga, il tutto allietato da musica e folclore locale. Per chi lo desiderasse, in malga si potranno acquistare formaggio, ricotta fresca ed affumicata, burro. Ecco il programma completo.

Sabato 12 agosto giornata dello sport

La Marcialonga, marcia alpestre non competitiva da Sauris di Sopra a Lateis appuntamento alle 8.30 presso l'area posteggio Hotel Slalom a Sauris di Sopra, ritiro pettorali ed iscrizioni; alle 9.30 partenza e all’arrivo a Lateis Pasta Party per tutti i partecipanti. Dalle 10 alle 19 mercatino dell’agroalimentare con prodotti tipici delle malghe di Sauris e dintorni; dalle 12 apertura tendone gastronomico con degustazione di piatti tipici e musica dal vivo con i mitici Oldernass a partire dalle 15. Nel corso delle giornate animazione per bambini con truccabimbi e attività ricreative sotto il tendone.

Domenica 13 agosto

Dalle 10 alle 19 mercatino dell’agroalimentare con prodotti tipici delle malghe di Sauris e dintorni; dalle 12 apertura tendone gastronomico con degustazione di piatti tipici; durante la giornata voli panoramici in elicottero alla scoperta delle malghe (info e prenotazioni Ufficio Turistico IAT 0433.86076); dalle 20 ci scateniamo con la Nicola Straballo Band. Nel corso delle giornate animazione per bambini con truccabimbi e attività ricreative sotto il tendone.

Lunedì 14 agosto

Dalle 10 alle 19 mercatino dell’agroalimentare con prodotti tipici delle malghe di Sauris e dintorni; dalle 12 alle 19 apertura tendone gastronomico con degustazione di piatti tipici e si balla con la musica di Roby Music Folk; dalle 15 dimostrazione e prove di mungitura per scoprire la filiera del formaggio; dalle 19 Studio Nord Live, selezione musicale a cura di Paolo De Contis con «Back to the 90s», in diretta su Radio Studio Nord. Nel corso delle giornate animazione per bambini con truccabimbi e attività ricreative sotto il tendone.

Martedì 15 agosto

Dalle 10 alle 19 mercatino dell’agroalimentare con prodotti tipici delle malghe di Sauris e dintorni; dalle 12 apertura tendone gastronomico con degustazione di piatti tipici, si balla e si canta con Fausto Zarabara Franco Rosso &. Nel corso delle giornate animazione per bambini con truccabimbi e attività ricreative sotto il tendone.

Info: Ufficio Turistico IAT | 0433.86076 | info@sauris.org |