Maresciallo dell'aeronautica muore colpito da malore durante una corsa

RIVIGNANO TEOR - E’ stato probabilmente un infarto a strapparlo alla vita. Era uscito per fare una corsa, ma si è sentito male. A nulla sono valsi i soccorsi. Sergio Kozari, 50 anni, primo maresciallo luogotenente in servizio alla base di Rivolto di Codroipo è morto nella serata del 9 agosto.

I fatti

L'uomo, che viveva a Rivignano Teor, era uscito da casa intorno alle 20. Giunto in prossimità della zona artigianale, non lontano dal comune di Varmo, si è sentito male e si è accasciato a terra. Proprio in quel frangente - come precisa Il Gazzettino - passava di lì un gruppo di camminatori di Rivignano. Alcuni di loro hanno prestato i primi soccorsi al 50enne e hanno chiamato l'ambulanza.

Lutto a Rivignano Teor

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri di Rivignano oltre ai sanitari 118: hanno solo potuto constatare la morte dell’uomo che lascia un figlio di 21 anni.