Weekend di Ferragosto: le previsioni del traffico sulle autostrade della regione

FVG - Weekend 'lungo' grazie alla festività di Ferragosto che quest’anno, cadendo di martedì, favorisce un ponte di cinque giorni. Anche chi non ha scelto questo periodo per le vacanze vere e proprie, probabilmente approfitterà dell’opportunità per trascorrere un paio di giorni al mare o in montagna. Per chi è diretto oltreconfine, Autovie Venete ricorda che le vignette possono essere acquistate in più punti della rete e non soltanto a Duino: sulla A57 a Bazzera Sud; sulla A4 a Fratta Sud, Calstorta Sud, Gonars Sud, Duino Sud; sulla A28 a Brugnera Sud; sulla A23 a Zugliano Est.

Venerdì 11 agosto

Il traffico, secondo le previsioni di Autovie, sarà molto elevato su tutta la rete autostradale, come del resto è stato già durante tutta questa settimana. L’ulteriore incremento è atteso per venerdì 11 agosto con transiti elevati su tutta la A4 e possibili rallentamenti e code a tratti distribuiti sia sulla A4 in direzione Trieste, sia sulla A23 in direzione nodo di Palmanova. Una tendenza che si manterrà costante per tutta la notte fra venerdì e sabato per poi intensificarsi nella giornata di sabato che, come sempre, rimane quella più a rischio congestione.

Sabato 12 agosto

Traffico intenso già dalle prime ore del mattino – i mezzi pesanti superiori alle 7 tonnellate e mezzo non potranno circolare dalle 8 alle 22 - con probabili rallentamenti in A4 e possibili code, in particolare all’altezza dei lavori per la terza corsia, dei nodi di Palmanova (bivio A4/A23), di Portogruaro (bivio A4/A28) e all’interconnessione tra la A4 e la A57 tangenziale di Mestre in entrambe le direzioni. Code, in uscita ai caselli di San Donà, Latisana e Trieste Lisert. Situazione simile sulla A23 con traffico intenso in direzione Palmanova e sostenuto in direzione Tarvisio.

Domenica 13 agosto

Ancora traffico sostenuto sulla A4 per tutto il giorno, in prossimità dei collegamenti con le autostrade A28, A23 e A57 e possibili rallentamenti ai caselli di San Donà, Latisana e Trieste Lisert, in entrambe le direzioni di marcia. Lo stop alla circolazione dei mezzi pesanti - sarà in vigore dalle 7 del mattino alle 22 di domenica 13 agosto e dalle 8 alle 22 di martedì 15 agosto.

Per lunedì 14 e martedì 15 (Ferragosto)

Il traffico per quanto sostenuto non sarà congestionato. La maggior parte degli spostamenti, infatti, saranno di medio e breve raggio.