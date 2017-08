44^ edizione per la Ciaminada di Forni di Sopra

FORNI DI SOPRA - La Ciaminada è una tradizionale corsa promozionale organizzata dalla Società Sportiva Fornese lungo il circondario del centro dolomitico di Forni di Sopra. E' un appuntamento storico del ferragosto fornese che si ripete fin dal 1974 e quest'anno ricorre la 44^ edizione. Vista la facilità del percorso, adatto a tutta la famiglia, la manifestazione richiama ogni anno oltre 600 concorrenti. La partecipazione è aperta non solo agli agonisti ma a tutti quelli che vogliono trascorrere una mattinata in compagnia dello sport e di tantissimi amici.

Il percorso

Si parte dalla Piazza Centrale del paese e si svolge su sentieri e piste forestali di fondovalle lungo due distanze, una di 6 Km. per i bambini ed una di 8 Km. per gli adulti. Le iscrizioni si possono effettuare presso la sede Società Sportiva Fornese in piazza del Comune, n. 1 la sera prima della gara, oppure direttamente prima della partenza.

Dettagli

La partenza, tutti assieme, è prevista per le 10, il tempo massimo per la conclusione della gara è di 2 ore. Pranzo e premiazioni si terranno presso il tendone delle feste allestito in località «Santaviela» di fronte alle seggiovie del Varmost. Alle 17 sempre presso la Piazza Centrale di Forni di Sopra si terrà la tradizionale "Tombola" con ricco montepremi.

Informazioni: Agenzia Turismo Fvg | via Cadore, 1 Forni di Sopra | 0433.886767 |