Alvaro Soler e Ermal Meta chiudono il Lignano Sunset Festival

LIGNANO - Alvaro Soler e Ermal Meta, fra i più interessanti nomi della scena internazionale il primo, apprezzatissimo autore e cantautore della scena italiana il secondo, saranno i protagonisti di un imperdibile doppio concerto live per l’ultimo grande appuntamento del Lignano Sunset Festival, rassegna che ha già visto nei giorni scorsi i concerti di The Offspring e l’evento Random Una Festa a Caso, e che si avvia ora a chiudere in bellezza la sua prima edizione. L’evento di chiusura con Soler e Meta, organizzato da Città di Lignano Sabbiadoro e Sunset Events srl, in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, l’Agenzia PromoTurismoFVG, è in programma venerdì 11 agosto, allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro.

I dettagli

Ma veniamo ad alcune informazioni utili per i tanti che raggiungeranno Lignano per il concerto. I biglietti sono ancora disponibili nei punti vendita autorizzati Ticketone e lo saranno anche alla biglietteria del concerto domani dalle 17. Le porte dello stadio apriranno alle 19.00, in attesa della prima esibizione, quella della giovane latisanese Sara Ciutto, a partire dalle 20.00. Alle 20.50 sarà Ermal Meta a salire sul palco, primo atteso headliner della serata. A seguire toccherà a Alvaro Soler far cantare e ballare il pubblico dello Stadio Teghil.

Tutte le info su www.azalea.it .