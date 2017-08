A Cussignacco torna la Sagra del Perdon di Sant Antoni

CUSSIGNACCO - Il Comitato Festeggiamenti, grazie ai suoi collaboratori, apre le porte alla ormai storica Sagra del Perdon di Sant Antoni, punto fermo dell’estate della «Contea» e non solo. Da venerdì 18 fino a domenica 27 agosto ricche serate piene di intrattenimenti per tutti i gusti e tutte le età. Ecco il programma completo.

Venerdì 18 agosto

Alle 18.30 inaugurazione della 108mo perdon con spettacolo di giocoleria a cura di A.s.d. I Corretti, alle 21 magia di fuoco con A.s.d. I Corretti e alle 21.30 concerto degli Absolute 5.

Sabato 19 agosto

Alle 15.30 Crear&Lab laboratorio artistico (per bambini da 5 a 10 anni), alle 20.30 si balla con l'orchestra spettacolo Jonathan & Gianni Dego.

Domenica 20 agosto

Alle 11.30 apertura chioschi e pesca di beneficenza, alle 12.30 pranzo in sagra, alle 14 terzo torneo «Balons in Buse», alle 17 Atomic Rc Team esibizione auto radiocomandate elettriche e a scoppio. Per tutti i bambini daremo la possibilità di provare uno short course in scala 1/10 a seguire simulazione di gara, alle 20.30 si balla con l'orchestra Oasi.

Lunedì 21 agosto

Alle 19 apertura chioschi e pesca di beneficenza, alle 21 Gran Galà della Magia.

Giovedì 24 agosto

Alle 19 apertura chioschi e pesca di beneficenza, serata vintage con esposizione arredo, oggetti vintage a cura di Officine Vintage, auto d'epoca americane in collaborazione con Old School Garage, alle 20 acconciature vintage uomo/donna con Gs Hairstylist, alle 20.30 esibizione anni'50 con Planet Rock Studio, alle 21.30 musica a tema con il gruppo The Cadillac rock'n'roll ~boogie ‹ swing music.

Venerdì 25 agosto

Alle 18.30 apertura chioschi e pesca di beneficenza. Alle 20 esibizione di ballo con Planet Rock Studio e alle 21.30 cover band rock Pink Armada.

Sabato 26 agosto

Alle 16 apertura chioschi e pesca di beneficenza e laboratorio di giocoleria con A.s.d. I Corretti, alle 20.30 si balla con l'orchestra Renza & I Glamour.

Domenica 27 agosto

Alle 11.30 apertura chioschi e pesca di beneficenza, alle 12.30 pranzo in sagra, alle 17.30 processione, alle 18.30 concerto della Santa Cecilia di Pradamano, alle 20.30 gran finale con l'orchestra Alto Gradimento.