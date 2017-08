Dopo il maltempo Lignano si rialza: venerdì spiagge già riaperte

LIGNANO SABBIADORO - Cabine rovesciate, lettini e ombrelloni volati ovunque, intere strutture a supporto dei bar e dei chioschi della spiaggia spazzate via, dal forte vento che nel tardo pomeriggio di giovedì si è abbattuto assieme a un violento acquazzone sulla spiaggia di Lignano Sabbiadoro.

Tutto questo alla vigilia della settimana clou dell'estate, con una Lignano pronta a festeggiare il Ferragosto con un tutto esaurito e un ricco programma di eventi che il maltempo non ha assolutamente messo a rischio. Perché già nel tardo pomeriggio e per tutta la serata i concessionari della spiaggia hanno schierato tutto il personale a disposizione per ripulire l'arenile e riordinare l'attrezzatura.

«Venerdì mattina ogni ufficio spiaggia sarà perfettamente in ordine e pronto ad accogliere i tanti turisti che hanno scelto Lignano per le loro vacanza – conferma Donatella Pasquin, presidente del Consorzio Spiaggiaviva-Cuore di Lignano – la conta dei danni seppur ingenti, la rimandiamo, perché adesso è importante tornare operativi».