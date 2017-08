Play: a Lignano la serata finale per decretare gli artisti emergenti del Fvg

LIGNANO - Sei giovani gruppi musicali sono pronti a sfidarsi per vincere ‘Play Homepage’, il contest per artisti emergenti del Friuli Venezia Giulia organizzato da The Groove Factory e Homepage Festival. La finale, atto conclusivo di un percorso di selezione compiutosi tra votazione popolare e giuria tecnica si terrà a Lignano, in Piazza Marcello d’Olivo, il 16 agosto a partire dalle 20.30. Questi i finalisti: Night Dive, Nick Eyes, The Dunnos, Noisy Silence, Several Mistakes e Matteo Pascotto.

La giuria

La serata, supportata dagli assessorati alle politiche giovanili e alla cultura della Regione Friuli Venezia Giulia e trasmessa dal media partner Udinese tv (canale 110 del digitale terrestre), continuerà sull’onda del successo dell’anno scorso. Dopo aver avuto tra i giudici l’ex Timoria Omar Pedrini, quest’anno a valutare i giovani artisti sarà un trio di grande livello: l’esperto di comunicazione e organizzazione di eventi Umberto Labozzetta, la storica voce di Radio LatteMiele, Linda Fiore, e il cantante degli Overtures, Michele Guaitoli. La serata, come l’anno scorso, sarà presentata dallo show man Julian Borghesan.

Il premio

Gli artisti vincitori riceveranno un premio di 500 euro da spendere negli studi di registrazione di The Groove Factory e un servizio fotografico professionale offerto da Homepage Festival. L’obiettivo del contest è di produrre innanzitutto aggregazione e incontro tra gli artisti regionali, che spesso non hanno la possibilità di confrontarsi e collaborare tra loro. Inoltre, farlo in un ambiente altamente specializzato e professionale offre l’opportunità di preparare gli artisti ad affrontare il mercato discografico e concertistico in modo consapevole. Chi vincerà potrà infatti migliorare la tecnica musicale, sotto la supervisione di realtà già attive nel mondo dell'entertainment e della musica. Al termine della serata prenderà il via la suggestiva e tradizionale manifestazione pirotecnica ‘Incendio del mare’.