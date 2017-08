Gli eventi in programma venerdì 11 agosto

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma l'11 agosto, a Udine e provincia, eccoli.

Alvaro Soler, Ermal Meta e Sara Ciutto a Lignano

L’11 agosto, dalle 19, lo Stadio Comunale G. Teghil di Lignano Sabbiadoro ospiterà Lignano Sunset Festival. Si esibiranno Alvaro Soler, Ermal Meta e Sara Ciutto. I biglietti per l’evento, organizzato da Città di Lignano Sabbiadoro e Sunset Events, in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, l’Agenzia PromoTurismoFVG 'Music&live' e Zenit Srl e inserito nel Lignano Sunset Festival, saranno in vendita a partire dalle 10 di sabato 11 febbraio 2017 sul circuito Ticketone (la pre-sale sarà attiva su Io Vado Club dalle 10 di venerdì 10 febbraio). Info, prezzi e punti vendita su Azalea.

Carpacco, conto alla rovescia per la Sagra del Frico

E' tutto pronto per la sagra punto di riferimento dell'estate La Sagra del Frico di Carpacco torna puntale dall'11 al 20 agosto. Il frico della Sagra di Carpacco è celebre per la sua bontà e freschezza. Ecco qui il programma della giornata.

A Forni di Sopra si fa ‘Un tuffo nel passato’

Un tuffo nel passato. E' quello che si potrà vivere venerdì 11 agosto in paese con una giornata immersa negli anni '40 per scoprire da vicino come vivevano i nostri bisnonni: senza correte elettrica, senza telefono, pranzare in una vecchia cucina e molto altro. Maggiori dettagli, qui.

Calici di Stelle a Latisana e Grado

L’11 agosto l’appuntamento con vino, cucina e natura si sposta a Latisana. Avvolti da un’atmosfera resa unica dallo scintillio delle candele lungo il fiume Tagliamento, Calici di Stelle sarà ancora una volta un’occasione imperdibile per degustare, in un paesaggio mozzafiato, specialità culinarie tipicamente friulane, assieme ai migliori vini della zona Doc Friuli Latisana. A Grado l’appuntamento è in Largo San Grisogono (al termine della passeggiata sulla romantica diga di Grado) dalle 20 alle 24: due giorni per assaporare prelibati vini autoctoni e internazionali accompagnati da gustosi abbinamenti gastronomici locali. Maggiori info su tutte le serate in programma, qui.

HollywoodLand

Continua al Visionario l’appuntamento con HollywoodLand, rassegna ad alto tasso di divertimento e di adrenalina! Da venerdì 11 a lunedì 14 agosto, alle 21.40, arriva sul grande schermo il thriller dell’anno Scappa – Get Out: costato poco meno di 5 milioni di dollari ne ha incassato 170 solo in America. Amato da pubblico e critica, un apologo cupo sulla piaga del razzismo. Per maggiori informazioni sul programma di Visionario d’Estate, consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare il numero 0432.227798.

Pertegada si prepara ai festeggiamenti di Sant'Antonio

Tutto pronto per i festeggiamenti di Sant'Antonio che anche quest'anno tornano puntuali dal 4 al 15 agosto. Una lunga festa con un ricco programma di eventi. Ecco qui il programma della giornata.

Djset dall'atmosfera berlinese al Visionario

Venerdì 11 agosto alle 21.15 al garden del Visionario un djset dall'atmosfera berlinese accompagnato da visuals originali firmati Candida Kandinskij, progetto multimediale sviluppato dall'artista friulanoGiovanni De Benedetto dove confluiscono tutti i suoi lavori (dalle produzioni musicali fino alla video arte). Il concerto si svolgerà nel garden del Visionario ad ingresso libero. In caso di maltempo si sposterà al bar al 1° piano del Visionario. Per maggiori informazioni sul programma di Visionario d’Estate, consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare il numero 0432.227798.

Musica al castello di Villalta

Anche venerdì 11 agosto, alle 20, il castello di Villalta appuntamento dà con il suggestivo concerto conclusivo della masterclass nel quale saranno eseguiti i brani preparati nel corso della masterclass. L'evento sará accompagnato da un piacevole rinfresco in compagnia degli artisti. Ingresso libero. Per informazioni e dettagli villaltamusica@gmail.com.

Tappa finale di Goletta Verde in Fvg a Lignano Sabbiadoro

Il Friuli Venezia Giulia sarà l’ultima regione toccata dal tour 2017 di Goletta Verde, la storica imbarcazione di Legambiente, che farà tappa a Lignano Sabbiadoro con una serie di iniziative dal 10 al 12 agosto. Ecco qui il programma della giornata.

Gnaus Days: tre giorni dedicati alla rapa di Verzegnis

Il 'gnau', termine con il quale gli abitanti di Verzegnis indicano la rapa nella varietà linguistica locale, e con cui sono anche soprannominati, sarà la protagonista di un importante evento che si terrà nel comune carnico da giovedì 10 a sabato 12 agosto. Con il progetto Gnaus Days l’amministrazione comunale desidera valorizzare questa preziosa radice che è un ortaggio unico in Italia, già iscritto nell’elenco nazionale dei prodotti tipici e tradizionali. L’impegno, quindi, è quello di recuperare lo sviluppo produttivo ed economico della rapa di Verzegnis, riscoprendo nel contempo le tradizioni e la storia locale. Ecco qui il programma della giornata.

A Flaibano entra nel vivo ‘A tutto frico’

Dopo il primo scoppiettante fine settimana continuano i festeggiamenti di 'A tutto frico', a Flaibano. Ecco qui il programma della giornata.

Carniarmonie

Venerdì 11 agosto alle ore 20.45 alla Cjase da Int di Cercivento, l’ensemble femminile DameInCanto proporrà un concerto che va dalla musica sacra all’intimismo lirico delle romanze dell’Otto e Novecento. Programma eterogeneo tra Italia, Spagna, Cuba, Argentina, Brasile, Stati Uniti e musica tradizionale yiddish. Composizioni di Tosti, Garcia Lorca, Piazzolla, De Falla, D’Rivera, Almeida, Gershwin e Kander. L’ensemble è composto dal soprano Chiara Vyssia Ursino, dalla clarinettista Angela Longo e dalla pianista Anna Maria Calì. Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito. Per informazioni: www.carniarmonie.it

Musica con l’associazione Gaggia

Nella città ducale prosegue la trentesima edizione dei corsi di perfezionamento musicale (International Music Masterclasses), che propone lezioni diurne e concerti serali, con maestri di fama internazionale, nei luoghi più suggestivi della città ducale. L'11 e il 12, alle 21, agosto si esibirà il grande bandoneonista argentino Marcelo Nisinman con due concerti che avranno per protagonista il tango: il primo al Teatro Ristori (un percorso che va dalla forma dell'Habanera fino al Tango odierno), il secondo nella chiesa di San Francesco (un viaggio assolutamente non convenzionale dalla Venezia di Vivaldi a Buenos Aires). Ai docenti si unirà il pianista inglese Antony Hewitt. Gli ultimi due concerti, entrambi al centro San Francesco, avranno per protagonista la pianista georgiana residente ad Amsterdam, Nino Gvetadze.

Reana del Rojale, tornano i festeggiamenti dell'Assunta

Arrivano puntuali anche quest'anno i festeggiamenti dell'Assunta presso il parco erboso della Centa in programma dal 4 al 15 agosto. Come sempre vi attendono chioschi gastronomici con specialità tipiche, un'enoteca con vini di qualità, la favolosa pesca di beneficenza e il grande parco divertimenti. Ecco qui il programma della giornata.