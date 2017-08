Prevenzione vaccinale: indicazioni operative entro fine agosto

FVG - «La direzione centrale Salute della Regione sta approfondendo, assieme all'Ufficio scolastico regionale, i diversi aspetti e dettagli connessi alle recenti Disposizioni nazionali in materia di prevenzione vaccinale e, al massimo entro la fine del corrente mese di agosto, renderà note le indicazioni operative». Ad annunciarlo l'assessore regionale alla Salute, Maria Sandra Telesca.

«Siamo perfettamente consapevoli che dobbiamo intervenire al più presto, per indirizzare i genitori dei minori che da settembre inizieranno a frequentare asili nido e istituti scolastici, attestando l'avvenuto adempimento degli obblighi vaccinali» per evitare dubbi e preoccupazioni sul da farsi.

«Di conseguenza il responsabile dell'Area promozione salute e prevenzione della Direzione centrale ha preso gli opportuni contatti con la dirigente dell'Ufficio scolastico regionale e gli schemi su come procedere per l'anno scolastico 2017/2018 e per quelli successivi sono ormai in fase di avanzata definizione", assicura Telesca, annunciando peraltro che, vista l'importanza della materia e il fatto che essa coinvolge decine di migliaia di famiglie, per darvi la massima diffusione possibile intende illustrare minuziosamente le indicazioni operative in una conferenza stampa e comunicarle anche attraverso tutti i diversi canali informativi, compresi i social network.