Sfregiata dal maltempo anche la 'Miramare' friulana

TARCENTO – Tra gli edifici danneggiati dalla tempesta di giovedì pomeriggio, c’è anche la storica villa Moretti di Coja di Tarcento. Il vento ha seriamente danneggiato la copertura, rendendo inagibile il piano utilizzato per eventi, feste e matrimoni. Anche il parco circostante ha subito gravi danni, con decine di alberi sradicati e di rami spezzati.

Un vero e proprio simbolo per questa zona del Friuli, che era stata sistemata da poco dal Comune con un investimento piuttosto rilevante. Non è la prima volta, infatti, che la villa viene ferita dal maltempo. Un edificio inaugurato una prima volta nel 1904 e definita la ‘Miramare’ friulana, inizialmente proprietà della famiglia Moretti, quella che rese celebre il Friuli per la birra.

Una villa che negli anni ha ospitato molti personaggi illustri, soprattutto legati al mondo del cinema quando il Friuli venne scelto per girare importanti pellicole. Per la ‘Miramare’ friulana passarono, tra gli altri, Marcello Mastroianni, Marina Vlady, Rock Hudson, Jennifer Jones, Alberto Sordi, Vittorio Gassman e Mario Monicelli.