A Gervasutta si brinda alla Festa Parrocchiale

GERVASUTTA – La tradizionale sagra è rimandata al prossimo anno ma la festa in paese non si ferma. In programma festeggiamenti in compagnia nei locali del nuovo oratorio. Ecco cosa vi attende: sabato 2 settembre alle 21 «Se tu ses bon» talent show organizzato e gestito da soli ragazzi. Per info e iscrizioni 346 5968334 oppure è possibile seguire la pagina Facebook «Se tu ses bon» o visitare il sito setusesbon.jimido.com. Domenica 3 settembe alle 10.30 Messa con esposizione della reliquia della Santa Croce, alle 12 Gervamastercake, gara di torte fatte in casa. Una giuria locale premierà la più buona, alle 13 pranzo in Parrocchia a menù fisso a 10 euro: pasta al ragù, wurstel austriaci con crauti e patate fritte, acqua. Per adesioni contattare Emiliano al349 6991596, alle 15 giochi per bambini e famiglie e laboratori creativi. Sabato e domenica sera dalle 18.30 si potrà spizzicare qualche affettato e bere un bicchiere di vino o una bibita ai chioschetti all'interno del nuovo ricreatorio. Per informazioni www.facebook.com/viagervasutta/.