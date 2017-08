Maltempo: decretato lo stato di emergenza in Fvg

FRIULI - La presidente della Regione, Debora Serracchiani, in seguito all'eccezionale ondata di maltempo che giovedì si è abbattuta sul Friuli Venezia Giulia e ai rovesci previsti per la giornata di venerdì, ha firmato il decreto che dichiara lo stato d'emergenza sul territorio regionale. Il documento permetterà di predisporre interventi urgenti e indispensabili per la salvaguardia della pubblica incolumità.

Dalle prime fasi dell'emergenza la Protezione civile ha prontamente messo in campo oltre 700 volontari, le cui operazioni sono coordinate dalla centrale di Palmanova di concerto con le sale operative dei Vigili del Fuoco e dell'Enel. La perturbazione di giovedì ha investito la parte occidentale della pianura pordenonese, spostandosi verso nord-est fino a colpire i comuni della zona orientale, la pedemontana pordenonese e udinese e la zona dei Musi, nonché la Carnia e il Canal del Ferro. Sul fronte della viabilità sono ancora interrotte la strada di collegamento tra Paularo e Cason di Lanza in località Zermola e la Sr 646 per Uccea nel Comune di Lusevera al chilometro 22,4 verso il confine con la Slovenia.

Al momento i Comuni colpiti dal maltempo sono oltre 130 e sono state segnalate di cadute di alberi, anche di grandi dimensioni, con conseguenti interruzioni della viabilità principale e secondaria, delle linee ferroviarie e un vasto black out delle forniture di elettricità e dei servizi telefonici, nonché danni a numerose coperture di abitazioni private e attività produttive.

In base a quanto evidenziato dalla Protezione civile regionale sulla base delle previsioni meteorologiche, nelle prossime tre ore saranno probabili locali temporali anche di forte intensità. Successivamente la situazione dovrebbe migliorare, ma saranno ancora possibili rovesci temporaleschi isolati.