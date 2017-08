Riccardi (Fi): "Il Nue 112 non funziona"

FVG - «Tutti noi siamo grati agli operatori del Numero unico emergenze (Nue) 112, ai quali va tutto il nostro rispetto per il lavoro incredibile che stanno svolgendo. Detto questo, la difesa del servizio da parte dell'assessore regionale Paolo Panontin supera qualsiasi livello di decenza». Lo dichiara il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, Riccardo Riccardi, all'indomani di una giornata all'insegna dell'emergenza maltempo in gran parte del Friuli Venezia Giulia.

«Le nostre continue critiche sul 112 che non funziona - prosegue il forzista - riguardano un'organizzazione che l'assessore Panontin si ostina ancora a difendere. Rasenta il ridicolo leggere che le risposte sono state garantite a distanza di solo qualche secondo; i cittadini di questa regione giovedì hanno visto un altro film. Lo chieda, l'assessore, ai sindaci e a tutti gli altri operatori, come hanno dovuto gestire l'emergenza senza poter contare sulle risposte del 112. Lo domandi a quel sindaco che ieri ha aspettato oltre un'ora per essere messo in contatto con i soccorritori».

«Inoltre l'emergenza maltempo, e questo è l'aspetto più grave, era stata ampiamente prevista e annunciata da numerosi comunicati della stessa Protezione civile regionale. Chi organizza l'emergenza - conclude Riccardi - parla con chi studia e comunica le previsioni?»