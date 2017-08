Risano, tutto pronto per il Perdon de Quarte d'Avost

RISANO – Manca poco all'inizio dei festeggiamenti per il Perdon de Quarte d'Avost. Ecco cosa vi attende: mercoledì 23 agosto alle 20.45 apertura della festa presso la casa Orter con il concerto pianoforte e orchestra. Musiche di J. S. Bach e W. A. Mozart. Direttore e pianista Nicola Losito. Venerdì 25 agosto alle 19.30 apertura cucina, chioschi e pesca di beneficenza e gran ritorno di Tirradio. Sabato 26 agosto alle 19.30 apertura cucina, chioschi e pesca di beneficenza, alle 20 partenza del giro in Vespa in the night, alle 21 serata danzante con Stefania e i Mamma Mia. Domencia 27 agosto alle 11 S. Messa solenne, alle 12 aperitivo Lì dal Plevan, alle 16.30 Vespro e processione con accompagnamento della banda musicale giovanile di Pavia di Udine, alle 17.30 esibizione della banda presso il parco festeggiamenti, alle 18 intrattenimento dell'orchestra Fantasy, alle 21 serata danzante con l'orchestra Fantasy, alle 23 estrazione della tombola con montepremi di 2 mila euro. Lunedì 28 agosto alle 10 S. Messa votiva presso la chiesetta della S.S. Trinità, alle 19.30 apertura cucina, chioschi e pesca di beneficenza, alle 21 serata danzante con l'orchestra Caramel ed in fine alle 23 estrazione della tombola con montepremi di 2 mila euro.