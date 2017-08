Gli eventi in programma sabato 12 agosto

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 12 agosto, a Udine e provincia, eccoli.

Avasinis è pronta per la Festa del Lampone e del Mirtillo

Anche quest’anno dal 12 al 15 Agosto, per le vie di Avasinis (Vasinas o Vasinis in lingua Friulana) torna la Festa del Lampone e del Mirtillo in cui si potranno acquistare i famosi mirtilli e lamponi freschi e i loro derivati. Durante la giornata e fino a tarda sera si potranno gustare dolci e tante altre prelibatezze a base di lamponi e mirtilli. Per scoprire il programma della giornata, clicca qui.

Tutto pronto a Sauris per la festa del formaggio salato e di malga

Le malghe: pascoli ricchi di erbe aromatiche che conferiscono sapori particolari ai prodotti caseari riconoscibili anche per gli alti standard qualitativi. E' proprio qui che si terrà la Festa del formaggio salato e di malga. Ecco qui il programma della giornata.

Paluzza torna il ‘Palio das Cjarogiules’

Tutto pronto per l'edizione 2017 del «Palio das Cjarogiules – Palio di Paluzza» e «Golosez Amor di Contrade» che ormai è giunto alla sua 33esima edizione ed è in programma il 12 e 13 agosto. L’Associazione Culturale Giovins di Chenti di Paluzza organizza quella che è una manifestazione culturale di rilevanza nazionale, volta alla divulgazione degli usi, costumi e tradizioni della carni e del suo popolo. Per scoprire il programma della giornata, clicca qui.

Carpacco, conto alla rovescia per la Sagra del Frico

E' tutto pronto per la sagra punto di riferimento dell'estate La Sagra del Frico di Carpacco torna puntale dall'11 al 20 agosto. Il frico della Sagra di Carpacco è celebre per la sua bontà e freschezza. Ecco il programma completo dell'evento. er scoprire il programma della giornata, clicca qui.

Lee John a Lignano

Il 12 agosto, alle 21.30, gli Imagination guidati dal Leee John hanno venduto milioni di singoli ed ora il cantante si esibirà in un concerto gratuito il 12 agosto sul palco della Piazza M. d’Olivo di Lignano Sabbiadoro. Inizio concerto alle 21.30. Ingresso gratuito. Info: Lignano Sabbiadoro Gestioni Spa | 0431 724033 | eventi@lignanosabbiadoro.it |

Avostanis 2017, Philippe Daverio torna a Palmanova

Un personaggio poliedrico e coscienza critica delle contraddizioni e dei conformismi sociali. Philippe Daverio, ospite anche quest’anno della rassegna Avostanis 2017, sarà a Palmanova il prossimo sabato, 12 agosto, alle 21 in Piazza Grande. Maggiori dettagli, qui.

A Flaibano entra nel vivo ‘A tutto frico’

Dopo il primo scoppiettante fine settimana continuano i festeggiamenti di 'A tutto frico', a Flaibano. Ecco qui il programma della giornata.

Musica con l’associazione Gaggia

Nella città ducale prosegue la trentesima edizione dei corsi di perfezionamento musicale (International Music Masterclasses), che propone lezioni diurne e concerti serali, con maestri di fama internazionale, nei luoghi più suggestivi della città ducale. L'11 e il 12, alle 21, agosto si esibirà il grande bandoneonista argentino Marcelo Nisinman con due concerti che avranno per protagonista il tango: il primo al Teatro Ristori (un percorso che va dalla forma dell'Habanera fino al Tango odierno), il secondo nella chiesa di San Francesco (un viaggio assolutamente non convenzionale dalla Venezia di Vivaldi a Buenos Aires). Ai docenti si unirà il pianista inglese Antony Hewitt. Gli ultimi due concerti, entrambi al centro San Francesco, avranno per protagonista la pianista georgiana residente ad Amsterdam, Nino Gvetadze.

Reana del Rojale, tornano i festeggiamenti dell'Assunta

Arrivano puntuali anche quest'anno i festeggiamenti dell'Assunta presso il parco erboso della Centa in programma dal 4 al 15 agosto. Come sempre vi attendono chioschi gastronomici con specialità tipiche, un'enoteca con vini di qualità, la favolosa pesca di beneficenza e il grande parco divertimenti. Ecco qui il programma della giornata.

Pertegada si prepara ai festeggiamenti di Sant'Antonio

Tutto pronto per i festeggiamenti di Sant'Antonio che anche quest'anno tornano puntuali dal 4 al 15 agosto. Una lunga festa con un ricco programma di eventi. Ecco qui il programma della giornata.

Calici di Stelle ad Aquileia

Ben due giorni di festa, infine, ad Aquileia, per godere dello spettacolo delle stelle cadenti degustando ottimi vini locali delle cantine locali. Il 12 e 13 agosto, seguendo il percorso avviato a Grado il 10 e l’11, si proseguirà con intrattenimenti musicali, degustazioni di finger food, visite guidate notturne al Museo e ai siti archeologici, animazioni per bambini. Infine, due iniziative collaterali a Calici di Stelle: l'osservazione delle stelle e una biciclettata notturna da Aquileia a Grado e viceversa. Maggiori info su tutte le serate in programma, qui.

Castions, continuano i festeggiamenti della ‘Sagre d'Avost e dai gjambars di flum’

Da Mezzo Secolo a Castions delle Mura si fa Sagra. Un grande parcheggio di 20.000 mq illuminato consentirà un agevole accesso agli spazi della sagra. Si potrà trovare una grande pesca di beneficenza e una grande area coperta per gustare carni alla griglia, calamari e gli autentici gamberi di fiume. Sabato 12 agosto, dalle 9 alle 20 si terrà il Torneo di Calcio a 5 su erba sul campo da Baseball a Castions delle Mura. Per scoprire il programma della giornata, clicca qui.

La Coppa del mondo di volo acrobatico in parapendio sul lago dei Tre Comuni

Dall'11 al 15 agosto, sul lago dei Tre Comuni, andrà in scena Acromax, tappa della Coppa del mondo di volo acrobatico in parapendio, organizzata dall'Aero Club Blue Phoenix in collaborazione con Volo Libero Friuli e patrocinata dalla Regione Fvg. Per saperne di più, qui.

Corgnolo, tutto pronto per la Sagra del Toro

Torna da sabato 12 agosto a domenica 20 agosto, in frazione Corgnolo la Sagra del Toro. Corgnolo ormai da diversi anni si distingue per la famosa Sagra del Toro. Vent'anni fa un piccolo gruppo di persone del paese, desiderose di mettere a frutto la loro buona volontà e la fantasia, uniti dall'ideale dell'amicizia, per rendere un servizio alla comunità, iniziarono l'avventura dell'organizzazione di una festa paesana. Ecco qui il programma completo.

Tappa finale di Goletta Verde in Fvg a Lignano Sabbiadoro

Il Friuli Venezia Giulia sarà l’ultima regione toccata dal tour 2017 di Goletta Verde, la storica imbarcazione di Legambiente, che farà tappa a Lignano Sabbiadoro con una serie di iniziative dal 10 al 12 agosto. Ecco qui il programma della giornata.

Gnaus Days: tre giorni dedicati alla rapa di Verzegnis

Il ‘gnau’, termine con il quale gli abitanti di Verzegnis indicano la rapa nella varietà linguistica locale, e con cui sono anche soprannominati, sarà la protagonista di un importante evento che si terrà nel comune carnico da giovedì 10 a sabato 12 agosto. Con il progetto Gnaus Days l’amministrazione comunale desidera valorizzare questa preziosa radice che è un ortaggio unico in Italia, già iscritto nell’elenco nazionale dei prodotti tipici e tradizionali. L’impegno, quindi, è quello di recuperare lo sviluppo produttivo ed economico della rapa di Verzegnis, riscoprendo nel contempo le tradizioni e la storia locale. Ecco qui il programma della giornata.

Carniarmonie

Sabato 12 agosto alle ore 20.45 nella Chiesa di San Floriano di Raveo, attesissimi gli Harmony Gospel Singers, gruppo energico e famoso, l’unico autorizzato ad aprire i concerti in Italia dell’Harlem Gospel Choir, il più celebre al mondo. Un concerto dove i successi del gospel tradizionale e contemporaneo si intersecano con gli immortali spirituals, per composizioni eseguite da una formazione eclettica, alla presenza del preacher, animatore che spiegherà il significato dei brani e saprà rendere il pubblico partecipe e parte integrante dell’evento. Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito. Per informazioni: www.carniarmonie.it

Tarvisio, torna l'Alpenfest 2017

Torna il Ferragosto tarvisiano che anche quest'anno sarà segnato dai colori, le musiche e i sapori dell'area dei tre Confini di Alpenfest, il grande festival che si ripropone per la decima edizione e che darà spazio, da venerdì 11 a martedì 15 agosto, in piazza Unità e tra le vie attigue di Tarvisio al mercatino dell'artigianato tipico, al villaggio gastronomico e alle esibizioni di gruppi musicali e folkloristici. Per conoscere i dettagli, qui.