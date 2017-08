CERVIGNANO DEL FRIULI - Distrugge un auto con un grosso tondino di ferro e viene fermato e denunciato dai carabinieri. Non ci sono motivi apparenti che spieghino l’assurdo gesto. Tutto è avvenuto nelle prime ore di venerdì 11 agosto, a Cervignano del Friuli. L’uomo un marocchino, clandestino, vicino alla stazione della cittadina è stato notato da più persone mentre si accaniva contro una vettura in sosta, una Bmw.

I fatti

Chi lo ha visto scagliarsi in quel modo con l’automobile ha subito chiamato le forze dell’ordine. Sul posto, poco dopo, sono giunti i carabinieri della locale stazione. Non appena il marocchino ha visto le divise si è fermato e si è ferito le braccia con un pezzo di vetro. Quando sono riusciti a immobilizzarlo, i militari dell’Arma hanno chiamato il 118. Caricato sull’ambulanza - come chiarisce Il Gazzettino - l’uomo è stato portato all’ospedale per le necessarie medicazioni. Poche ore più tardi, l’uomo è stato dimesso, le sue ferite erano superficiali. Solo a quel punto i militari hanno potuto effettuare l’identificazione: si tratta di una persona non conosciuta in provincia di Udine ma raggiunta da un decreto di espulsione emesso dal questore di Trieste. Provvedimento che, come è evidente, non è stato rispettato. Invece di lasciare il Paese, l’uomo si è semplicemente spostato dal capoluogo regionale a Cervignano. E’ quindi scattata la denuncia a piede libero per danneggiamento e una multa per ubriachezza. I militari dell'Arma della stazione di Cervignano e della Compagnia di Palmanova hanno posto sotto sequestro il tondino di ferro con cui ha danneggiato l’auto.

Distrugge l'auto di uno sconosciuto senza ragione: denunciato (© Facebook)