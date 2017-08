Afds, una App per prenotare la donazione e ricevere informazioni

UDINE - Aumentare il numero di donatori tra i 18 e i 40 anni e offrire ai malati sangue, plasma e piastrine di ottima qualità. Questo l'obiettivo della campagna avviata dall'Associazione friulana donatori di sangue (Afds) per sollecitare la gente a riflettere sul dono. La campagna firmata dall'agenzia Aipem di Udine nell'ambito del programma di sostegno al volontariato 'Solo grazie', viecola un messaggio di avvicinamento al dono del sangue. Si punta sulla possibilità di salvare vite umane rispondendo alle esigenze degli ammalati.

Accanto a questa nuova immagine, l'Afds ha sviluppato anche una tecnologia avanzata un'applicazione mobile (App) per smartphones e tablets, per ora solo Android ma presto anche per sistema IOs, che consente di prenotare la donazione e ricevere informazioni. L'App è scaricabile dal Play store ricercando IODONO o cliccando su https://play.google.com/store/apps/details?id=it.dbinfo.iodono. Non vengono meno però le tradizionali prenotazione contattando lo 0432 1698073.