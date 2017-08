Minorenne friulano rapinato da tre uomini fuori da una discoteca

LIGNANO - Tre giovani lombardi, tutti di età compresa tra i 18 e i 20 anni, sono stati fermati venerdì e condotti in carcere a Udine dalla Polizia di Stato per una rapina realizzata la scorsa notte ai danni di un ragazzino minorenne a Lignano Sabbiadoro.

Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, i tre avrebbero avvicinato l'adolescente, un ragazzo minorenne friulano, all'uscita di una discoteca della località balneare e lo avrebbero convinto a salire in auto con la scusa di offrirgli un passaggio. Una volta in auto lo avrebbero portato in una via appartata e rapinato. Percosso e minacciato con un coltello, il minore sarebbe stato quindi derubato delle collanine d'oro.

Il personale del posto temporaneo della Polizia di Stato e della Squadra Mobile di Udine ha rintracciato in poche ore i sospetti autori, trovando la refurtiva nella stanza in cui erano alloggiati. Nei loro confronti è stato applicato il foglio di via da Lignano.