FVG - L'Osmer Fvg, per la giornata di domenica 13 agosto, prevede, su pianura e costa cielo in prevalenza sereno. Le temperature si manterranno, sulla costa e in pianura, attorno ai 30 gradi.

Sulla zona montana sarà sereno al mattino, variabile al pomeriggio. Sulla costa soffierà Borino al mattino, poi venti a regime di brezza. In serata aumento della nuvolosità.