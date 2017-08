Incidente mortale a Bolzano di San Giovanni al Natisone

SAN GIOVANNI AL NATISONE - Un 68enne è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto nella frazione di Bolzano, a San Giovanni al Natisone. Il sinistro si è verificato nel pomeriggio di sabato 12 agosto.

A quanto pare il conducende, residente a Corno di Rosazzo, avrebbe perso il controllo del mezzo in maniera autonoma finendo fuori strada e terminando la propria corsa ruote all'aria.

Inutili i soccorsi del personale del 118, che non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia stradale di Udine.Si è salvata, invece, la persona che viaggiava nell'auto insieme al 68enne, una donna che è stata portata in ospedale.