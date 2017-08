Gli eventi in programma lunedì 14 agosto

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 14 agosto, a Udine e provincia, eccoli.

‘Summer Adventure – One step to… Wish Outdoor 2018 Festival’

L’estate di Lignano Sabbiadoro si arricchisce di un nuovo strepitoso evento dedicato alla musica EDM ed elettronicacon l’arrivo di ‘Summer Adventure – One step to… Wish Outdoor 2018 Festival’, evento presentato in Italia per la sua seconda proposizione proprio da Wish Outdoor, l’happening internazionale open air di musica dance con i migliori dj al mondo e scenografie spettacolari. Il 14 agosto 2017 allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, una line up di stelle farà ballare le migliaia di fan che accorreranno a Lignano Sabbiadoro anche da fuori regione e dalle vicine Austria, Slovenia e Croazia. Martin Garrix, Deorro, Jay Hardway, Mattn, Quintino, Vinai, White Puzzle e Nocturnal: queste le star della consolle che si alterneranno on stage a partire dalle 17. I biglietti per questo nuovo straordinario evento presentato da Wish Outdoor, in collaborazione con Zenit srl, Massimo Fregnani, Città di Lignano Sabbiadoro, Regione Friuli Venezia Giulia, Agenzia PromoTurismoFvg, Vega Events e Bag srl, saranno in vendita dalle 10:00 di sabato 3 giugno sui circuiti Ticketone e VivaTicket. Info, prezzi e punti vendita su www.azalea.it

Ferragosto al Mercato Contadino di Tolmezzo

Nuova iniziativa in vista per il Mercato Contadino di Tolmezzo, uno dei più frequentati della regione. Lunedì prossimo 14 agosto, la Nuova Pro Loco Tolmezzo proporrà l’iniziativa «Ferragosto Contadino», sulla scia delle precedenti iniziative promosse con la cittadinanza e i fruitori delle casette di piazza Centa. Maggiori info, qui.

Al Visionario garden arrivano gli Walrus

Lunedì 14 agosto alle 19.30 al Visionario garden arrivano gli Walrus: sul palco Davide Borgobello (voce), Alessandro Armellini (chitarre), Alessandro Perissutti (basso), Claudio Parrino (tastiere) e Giorgio Zichichi (batteria). Il concerto si svolgerà nel garden del Visionario ad ingresso libero. In caso di maltempo si sposterà al bar al 1° piano del Visionario. Per maggiori informazioni sul programma di Visionario d’estate, consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare il numero 0432/227798.

Tutto pronto a Sauris per la festa del formaggio salato e di malga

Le malghe: pascoli ricchi di erbe aromatiche che conferiscono sapori particolari ai prodotti caseari riconoscibili anche per gli alti standard qualitativi. E' proprio qui che si terrà la Festa del formaggio salato e di malga. Ecco qui il programma della giornata.

La Coppa del mondo di volo acrobatico in parapendio sul lago dei Tre Comuni

Dall'11 al 15 agosto, sul lago dei Tre Comuni, andrà in scena Acromax, tappa della Coppa del mondo di volo acrobatico in parapendio, organizzata dall'Aero Club Blue Phoenix in collaborazione con Volo Libero Friuli e patrocinata dalla Regione Fvg. Per saperne di più, qui.

Tarvisio, torna l'Alpenfest 2017

Torna il Ferragosto tarvisiano che anche quest'anno sarà segnato dai colori, le musiche e i sapori dell'area dei tre Confini di Alpenfest, il grande festival che si ripropone per la decima edizione e che darà spazio, da venerdì 11 a martedì 15 agosto, in piazza Unità e tra le vie attigue di Tarvisio al mercatino dell'artigianato tipico, al villaggio gastronomico e alle esibizioni di gruppi musicali e folkloristici. Per conoscere i dettagli, qui.

Folk in Tour a Prato di Resia

Folk in Tour dopo i tre giorni di musica, laboratori a Clauzetto prosegue e vi aspetta a Prato di Resia il 14 agosto con un appuntamento davvero speciale. meeting di violini, un gemellaggio culturale tra gli archi Tradmod, le famiglie di violini austriaci di Ludwig Weiner e i violinisti del Gruppo Folkloristico Val Resia, in una performance davvero unica al mondo organizzata in collaborazione con il Museo della Gente della Val Resia e La Pro Loco. Organizzato dall'Associazione Traditional Modern Folk Music F.V.G nell'ambito del progetto Folk in Tour con l'obiettivo di far incontrare tre stili diversi e modi di suonare il violino provenienti da tradizioni e culture che si incrociano proprio qui in un concerto all'aria aperta, preludio di future collaborazioni e iniziative.

Castions, continuano i festeggiamenti della ‘Sagre d'Avost e dai gjambars di flum’

Da Mezzo Secolo a Castions delle Mura si fa Sagra. Un grande parcheggio di 20.000 mq illuminato consentirà un agevole accesso agli spazi della sagra. Si potrà trovare una grande pesca di beneficenza e una grande area coperta per gustare carni alla griglia, calamari e gli autentici gamberi di fiume. Per scoprire il programma della giornata, clicca qui.

A Flaibano entra nel vivo ‘A tutto frico’

Dopo il primo scoppiettante fine settimana continuano i festeggiamenti di 'A tutto frico', a Flaibano. Ecco qui il programma della giornata.

Musica con l’associazione Gaggia

Nella città ducale prosegue la trentesima edizione dei corsi di perfezionamento musicale (International Music Masterclasses), che propone lezioni diurne e concerti serali, con maestri di fama internazionale, nei luoghi più suggestivi della città ducale. Lunedì 14 agosto, alle 21, l'ultimo concerto del festival sarà dedicato a Frederic Chopin e ad altre perle del mondo musicale romantico coevo.

Resia, tutto pronto per ‘Šmarna Miša 2017’

È tempo di Smarna Misa 2017. Da domenica 13 agosto a mercoledì 16 agosto in programma grandi festeggiamenti in Val Resia. La Valle e i suoi abitanti sono ormai pronti alla festa religiosa più importante di tutto l'anno, la «Šmarna Miša 2017». Tutte le info, qui.

Avasinis è pronta per la Festa del Lampone e del Mirtillo

Anche quest’anno dal 12 al 15 Agosto, per le vie di Avasinis (Vasinas o Vasinis in lingua Friulana) torna la Festa del Lampone e del Mirtillo in cui si potranno acquistare i famosi mirtilli e lamponi freschi e i loro derivati. Durante la giornata e fino a tarda sera si potranno gustare dolci e tante altre prelibatezze a base di lamponi e mirtilli. Per scoprire il programma della giornata, clicca qui.

Corgnolo, tutto pronto per la Sagra del Toro

Torna da sabato 12 agosto a domenica 20 agosto, in frazione Corgnolo la Sagra del Toro. Corgnolo ormai da diversi anni si distingue per la famosa Sagra del Toro. Vent'anni fa un piccolo gruppo di persone del paese, desiderose di mettere a frutto la loro buona volontà e la fantasia, uniti dall'ideale dell'amicizia, per rendere un servizio alla comunità, iniziarono l'avventura dell'organizzazione di una festa paesana. Ecco qui il programma completo.

Carpacco, conto alla rovescia per la Sagra del Frico

E' tutto pronto per la sagra punto di riferimento dell'estate La Sagra del Frico di Carpacco torna puntale dall'11 al 20 agosto. Il frico della Sagra di Carpacco è celebre per la sua bontà e freschezza. Ecco il programma completo dell'evento. er scoprire il programma della giornata, clicca qui.

Reana del Rojale, tornano i festeggiamenti dell'Assunta

Arrivano puntuali anche quest'anno i festeggiamenti dell'Assunta presso il parco erboso della Centa in programma dal 4 al 15 agosto. Come sempre vi attendono chioschi gastronomici con specialità tipiche, un'enoteca con vini di qualità, la favolosa pesca di beneficenza e il grande parco divertimenti. Ecco qui il programma della giornata.

Pertegada si prepara ai festeggiamenti di Sant'Antonio

Tutto pronto per i festeggiamenti di Sant'Antonio che anche quest'anno tornano puntuali dal 4 al 15 agosto. Una lunga festa con un ricco programma di eventi. Ecco qui il programma della giornata.

Festival di Majano

Dopo Litfiba, Salmo, Amon Marth, Arch Enemy e Rival Sons il programma musicale del 57° Festival di Majano continua con un altro importante concerto a ingresso libero, lunedì 14 agosto saranno i Pink Sonic, fra i tributi ai Pink Floyd più quotati d’Europa, a trasportare il pubblico fra le sonorità e le atmosfere della leggendaria band britannica.