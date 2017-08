In Friuli serrande alzate anche a Ferragosto

FVG – Dopo Pasquetta, 25 aprile e Primo Maggio, anche a Ferragosto, in Friuli Venezia Giulia, ci saranno catene della grande distribuzione che terranno le serrande alzate. Facendo leva sull’incostituzionalità della legge regionale che imponeva almeno dieci chiusure all’anno, in occasione delle principali festività, martedì c’è chi terrà aperto tutto il giorno: ad esempio la catena Carrefour (i punti vendita sulla Tresemane).

Questo centro commerciale sarà in buona compagnia, visto che anche le catene Panorama e Iper (a Martignacco, dove il Città Fiera sarà accessibile) terranno le serrande alzate, così come il gruppo Despar e il Bennet di Pradamano. Aperti anche molti discount, ma in questo caso con orario ridotto: non tutta la giornata ma, indicativamente, soltanto fino alle 13.

Una situazione che, come al solito, rischia di penalizzare chi lavora in questi punti vendita (e le loro famiglie), che devono recarsi al lavoro in un giorno di festa. A questo proposito i sindacati invitano al boicottaggio degli acquisti.