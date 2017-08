A Palmanova arrivano i New Virtuosi di Londra

PALMANOVA - Venerdì 18 agosto i New Virtuosi di Londra si esibiranno in un emozionante concerto d’archi a Palmanova. All’interno del ciclo di serate estive Live&Cinema curate dal Comune della cittadina stellata, giovani talenti provenienti da tutto il mondo, plasmeranno l’atmosfera della Chiesa di San Francesco in Piazza Garibaldi, a partire dalle 21, rendendola incantata. In collaborazione con il Collegio del Mondo Unito di Duino, l’evento, a ingresso libero, è realizzato in co-organizzazione tra l’Accademia Musicale Città di Palmanova e il Comune di Palmanova.

Giovani da tutto il mondo

L’Associazione New Virtuosi di Londra è sorta con l’obiettivo di formare una nuova generazione di giovani talenti violinistici. Per farlo, la sua fondatrice, la violinista rumena-israeliana-inglese Ani Schnarch, docente al Royal College of Music di Londra, ha ideato a partire dal 2009 una serie di attività tra cui il New Virtuosi International Violin Mastercourse. Nella sede del Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico ONLUS a Duino, giovani violinisti dai 15 ai 25 anni, originari del Regno Unito, Sud Corea, Stati Uniti, Polonia, Canada, Francia, Olanda, Romania, Lituania, Brasile, Russia, Lettonia, Portogallo, Finlandia, Israele, Bielorussia, Moldavia e Spagna, affrontano brani del repertorio solistico e cameristico per violino, in lezioni individuali e collettive. Grandi violinisti e pianisti di fama internazionale affiancano la direttrice Ani Schnarch nella docenza. Durante il Mastercourse, oltre alle lezioni di perfezionamento, i ragazzi hanno l’opportunità di mettersi in gioco con numerose esibizioni pubbliche, irrinunciabili occasioni in cui dare vita a celebri pagine tratte dal repertorio virtuosistico.

Per informazioni e iscrizioni: info@accademiamusicalepalmanova.it