"Sono stata aggredita per il colore della pelle". Ma diretto interessato smentisce

UDINE – Un’aggressione subita per motivi razziali. Questa almeno la versione fornita da una 38enne di origini magrebine agli agenti della Volante giunta davanti a un locale pubblico di via Cividale. Per il titolare del bar, però, i fatti sarebbero diversi.

A quanto raccontato da chi gestisce il bar, la 38enne magrebina, insieme a un uomo di 51 anni, anche lui africano, dopo aver consumato una bevanda, si sarebbe lamentata per il conto troppo salato cominciando a inveire contro il titolare. Quest’ultimo avrebbe invitato la coppia ad andarnese, accompagnandola alla porta. A quel punto la donna, da quanto riferito, si sarebbe gettata a terra inscenando un’aggressione. Una versione confermata anche da alcune persone presenti in quel momento nel locale.

Ma per la 38enne le cose sono andate diversamente. Alla Polizia, la donna, ha lamentato di essere stata spinta a terra e colpita più volte, e tutto questo solo per motivi razziali. Sono in corso gli accertamenti del caso, sotto la supervisione del vicequestore aggiunto Massimiliano Ortolan, per chiarire nei dettagli la vicenda.