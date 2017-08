A Monteaperta di Taipana eletti i vincitori di Mister Italia e Miss Cinema; anche al Palmariva vincono due friulani

UDINE - Come ogni estate da quindici stagioni ritornano le sfilate organizzate dall'Agenzia Astol Models di Udine, infatti si sono svolte le selezioni di Mister Italia e Una Ragazza per il Cinema alla sagra di Monteaperta di Taipana vinte da Eros 26 anni di Staranzano, coach di CrossFit e Michelle 18 anni di Bagnaria Arsa, studentessa. Mentre alla Discoteca Palmariva la tappa di Mister Italia è andata a Dario 27 anni di Vivaro, dottore in giurisprudenza, quella di Ragazza Moda e Spettacolo a Cristina 22 anni di Fagagna, cameriera.

Gloria anche per gli altri numerosi fasciati che accedono alle finali regionali di Ciconicco di Fagagna sabato 26 agosto in Piazza Cosma e Damiano durante i festeggiamenti paesani.

Per le prossime selezioni di agosto possono partecipare tutte le ragazze dai 14 ai 28 anni e i ragazzi dai 16 ai 32 anni, per iscrizioni gratuite chiamare o mandare un messaggio al 329 7185333, su Facebook Agenzia Astol Models.