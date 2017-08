Gli autonomisti si 'aggrappano' all'ipotesi candidatura di Cecotti

FVG - Ha gettato il sasso. Ha agitato le acque. E’ partito per gli States. E’ rientrato. E si è preso ancora alcuni giorni. Nei prossimi giorni si capirà se aveva scherzato o se davvero sta covando il progetto di gettarsi in mischia e sfidare tutti in nome di quell’autonomismo che negli ultimi dieci anni – complici i patti Tondo-Tremonti e Serracchiani-Padoan – è stato drasticamente ridimensionato. Già, sarà vero che Sergio Cecotti lancerà la sfida alla partitocrazia, ai due poli e ai pentastellati, per alzare le barricate in previsione dell’ultimo assalto romanocentrico, ponendosi alla guida di un gruppo deciso a raccogliere l’eredità dei delusi, soprattutto del Pd ma più in generale di quanti hanno a cuore il futuro della Specialità del Fvg?

Alle regionali non ci saranno apparentamenti con i partiti italici

Lo sperano soprattutto gli autonomisti. Specialmente quelli che nella convention di Ialmicco – voluta e convocata dai ‘Manovai per autonomia’ che spingono per un rassemblement dell’arcipelago – hanno sottoscritto un documento che punta su due principi. Primo: la fraternità dei gruppi autonomisti. Secondo: la promessa che non ci sarà, alle regionali, nessun accordo con i cosiddetti partiti italici. Il documento è stato sottoscritto da ‘Patrie furlane’ del consigliere provinciale Federico Simeoni e dal ‘Patto per l’Autonomia’ di Walter Tomada e, ovviamente, dai ‘Manovai’ di Rosario Di Maggio. Hanno detto no, invece, il ‘Front furlan’ di Claudio Boaro, che aveva chiesto maggiori garanzie sulla moralità della futura, ipotetica squadra, ‘Tutti per il Friuli’ del sindaco Mario Anzil che non nasconde il desiderio che l’autonomismo guardi al centrodestra, ‘Nuova opera per l’Indipendenza del Friuli’ di Cristina Pozzo, che pure simpatizza per il centrodestra e ‘Identità e innovazione’ di Raimondo Strassoldo.

I commenti di Tomadaâ?? e Simeoni

«Mah, ritengo che questa sia davvero l’ultima occasione per evitare l’eclisse dell’autonomismo. Se non dovessimo riuscire a presentarci in maniera compatta – afferma amaro Tomada – significa che resteremo ‘sotans forever’. Cecotti rappresenta davvero un’opportunità incredibile, ma nel contempo dovrebbe essere chiaro che i ‘vecchi’ autonomisti dovrebbe passare il testimone al nuovo movimento. Ha lanciato il sasso: adesso lo aspettiamo al varco. Dovesse accettare, credo che in pochi giorni ci sarebbe un vero risveglio dell’autonomismo, con prospettive elettorali molto interessanti…». Tomada respinge anche l’ipotesi, caldeggiata da Anzil, ma anche da Ferruccio Saro, di riporre tutte le speranze elettorali su Massimiliano Fedriga. «Non possiamo dimenticare – aggiunge – che la Lega era al governo regionale quando Tondo sottoscriveva il patto con Tremonti. E non possiamo neppure dimenticarci che il progetto di macroregione, che mortificherebbe la nostra Specialità, piace a Zaia e alla Lega di Salvini. Dunque…».

Dunque, come rincara Federico Simeoni, la speranza «è di incontrare quanto prima Cecotti, per condividere un eventuale progetto in comune. E’ chiaro che lui sarebbe la ciliegina sulla torta. Tuttavia, questa volta siamo disposti ad andare fino in fondo, anche se dovessimo rimanere orfani di Cecotti».