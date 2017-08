Baldasseria, arriva Festainsieme 2017

BALDASSERIA - E' tutto pronto per FestaInsieme 2017. L'appuntamento è dal 18 al 21 agosto. Ecco il programma completo: venerdì 18 agosto alle 18.15 inaugurazione dell'evento con apertura chioschi, enobirreria, gazebo ragazzi, pesca di beneficenza e mostra artistica Artestate. Alle 19 S. Messa nella chiesa parrocchiale, alle 20 musica dal vivo con quattro giovani gruppi rap: Bruno e la Resistenza, Audio, Jayce, A-tri ed in fine serata dj set con Ernar Sava. Sabato 19 agosto alle 16.30 apertura enobirreria, gazebo ragazzi e pesca di beneficenza. Alle 17 per i bambini giochi sotto al gazebo e per tutti Orientiamoci,competizione di orienteering. Alle 18.30 apertura chioschi e mostra artistica Artestate, alle 19 S. Messa nella chiesa parrocchiale,alle 21 musica italiana dal vivvo con il gruppo Italian Story. Domenica 20 agosto alle 10.30 celebrazione del patrono San Pio X accompagnata dal coro di S. Pio X, la Messa sarà trasmessa in diretta nazionale dall'emittente Radio Maria. Alle 11 apertura chioschi, enobirreria, Gazebo Ragazzi, Pesca di beneficenza e mostra artistica Artestate, alle 12 quartiere a tavola pranzo insieme. Un invito particolare a tutti gli amici del quartiere di ieri e di oggi, dalle 15 alle 19 Assoinfesta, le associazion di Udine Sud presentano le loro attività. Conosciamoci per vivere meglio, dalle 16 alle 19 prima eizione di Calcioinsieme, torneo di calcio a 7 per bambini di 9/10 anni, alle 17 Teatro in lingua Friulana dal titolo «Bastian e le edilisie ecologiche» con la compagnia I Pignots Dartigne, alle 19 happy hour, aperitivo e musica con Dj Milk, alle 21 serata di musica rock dal vivo con il gruppo Alain's addiction. Lunedì 21 agosto alle 17 apertura gazebo ragazzi e pesca di beneficenza, dalle 15 alle 19 giochi all'aperto con il Ludobus, alle 18.30 apertura chioschi, enobirreria e mostra artistica Artestate, alle 19 S. Messa nella chiesa parrocchiale, alle 20.30 musica d'ascolto. Les Boulevardiers ci accompagneranno in una passeggiata musicale di raffinati arrangiamenti in chiave acustica, alle 22 estrazione della lotteria.