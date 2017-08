Tentato omicidio in via della Roggia: in manette un 52enne

UDINE - Un 52nne originario di Verona ma domiciliato a Udine è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio. L'uomo, come hanno riferito i carabinieri del Norm di Udine, ha aggredito un conoscente con un coltello da cucina, ferendolo in modo grave.

Tutto sarebbe nato per l'invio di alcuni contenuti pornografici (foto e porno) da parte del 52enne a una donna. La cosa è stata portata alla luce da due uomini durante una passeggiata in via della Roggia: i due, entrambi di Udine, hanno incrociato per caso il 52enne di Verona con la fidanzata. Ne è nato un diverbio, con i due amici che hanno invitato il 52enne a finirla di importunare la loro amica con foto e video. Alle accuse il veronese ha rispsoto con le minacce e poi con i fatti: tornato a casa per riaccompagnare la fidanzata, è uscito di nuovo e si è scagliato contro uno dei due uomini ancora in strada con un coltello da cucina preso poco prima dall'appartamento.

La lama ha colpito l'uomo (un 50enne di Udine) agli arti e all'incavo tra il collo e la spalla. A quel punto sono intervenuti i carabinieri e il personale del 118. Il ferito è stato portato d'urgenza in ospedale, coperto di sangue. L'aggressore è stato fermato e si è difeso assicurando di essersi solamente difeso. Nella sua abitazione è stato trovato il coltello ancora sporco di sangue e quindi sono scattate le manette.