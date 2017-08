Fagagna, tornano i Festeggiamenti Settembrini

FAGAGNA - Dal 31 Agosto al 10 Settembre tornano per il 127mo anno i Festeggiamenti Settembrini, due settimane di puro divertimento. Ogni sera grandi eventi e ottimo cibo, i chioschi saranno aperti dalle 19 e le domeniche anche a pranzo con grigliate, frico, specialità a base d’asino, formaggi e tanto altro ancora, con possibilità di asporto. Presso la Corte del Municipio sempre disponibili posti a sedere al coperto. Ecco il programma dell'evento: giovedì 31 agosto presso il cortile del Municipio, alle 20.30 Cenna dei Borghi, incontro conviviale dei quattro borghi che si sfidano al 40mo palio, in Piazza Unità d'Italia alle 22.30 Muppets Cover Band. Venerdì 1 settembre in Piazza Unità d'Italia alle 19 terza Stafète dai Mùs, terza e ultima prova dei Challenge staffette delle aquile Friulane terza edizione trofeo drink service, alle 22 Ostetrika Gamberini. Sabato 2 settembre in piazza Unità d'Italia alle 21 dj Angelo e l'orchestra i Cormorani direttamente da Radio Deejay. Domenica 3 settembre in Piazza Marconi dalle 9 «Espressioni Artistiche» rassegna d'arte, in via Umberto I fiera mercato, in Piazza Unità d'Italia alle 15.30 concerto del complesso bandistico di Fagagna, alle 16.30 127ma Corsa degli Asini, 43mo trofe Fida, alle 21 grande orchestra spettacolo Selena Valle.Giovedì 7 settembre presso la Corte del Municipio alle 19 convegno organizzato dalla Bcc Friuli Centrale Due Come noi serata di sport. Venerdì 8 settembre in Piazza Unità d'Italia alle 21.30 grande intrattenimento con Radio Piterpan. Sabato 9 settembre in Piazza Unità d'Italia dalle 19 serata spettacolo esibizione di ballo con la scuola New Life Center, alle 21.30 Bacco x Bacco in concerto e alle 20.45 in Piazza Marconi Moda sotto le Stelle. Domenica 10 settembre in Piazza Marconi e via Umberto I dalle 10 esposizione auto con Alfa Club Majano e Club Mezzo Mille Udine. In piazza Unità d'Italia alle 15.30 I Borghi di Fagagna presentano il 40mo Palio dei Borghi. Alle 20.45 chiusura festeggiamenti con l'orchestra spettacolo Omar Lambertini. Per informazioni: prolocofagagna@libero.it, 0432 801864.