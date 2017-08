Un altro morto al raduno hippy Rainbow Family

TRAMONTI DI SOPRA - Ancora un decesso al raduno hippy Rainbow Family, in corso di svolgimento in malga Chiampis, nel territorio di Tramonti di Sopra. A perdere la vita a causa di un malore è stato un uomo di San Leonardo Valcellina del 1977, G D. B.. L'uomo è stato visto in difficoltà respiratoria da un francese che passava al campo intermedio nei pressi delle stalle Veleai lungo il sentiero 377 in Val Vielia e che ha avvisato i soccorsi. Sul posto è intervenuto l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore, essendo il velivolo di Udine già impegnato, verricellando il medico e il tecnico di elisoccorso del Cnsas.

Il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Per recuperarlo l'elicottero ha caricato due tecnici del Cnsas Maniago già pronti a Tramonti di Sopra, che hanno predisposto la barella. La compagna del ragazzo, presente al raduno, ha voluto rimanere in montagna, mentre la salma è stata portata all'obitorio di Spilimbergo. Sul posto anche i carabinieri, la Protezione Civile e il Corpo Forestale.