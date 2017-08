‘Una riserva di stelle’ a Cornino

FORGARIA - Tutti alla scoperta del cielo stellato d’agosto immersi nella natura incontaminata. La Riserva Naturale Regionale del Lago di Cornino, nel Comune di Forgaria nel Friuli, propone un affascinante viaggio alla scoperta dei pianeti e dell’universo.

L’appuntamento

Venerdì 25 agosto, a partire dalle 20.30, sarà organizzato, in collaborazione con l’associazione Calma (Carnic association large millimeter array) di Amaro, l’evento ‘Una Riserva di Stelle’. Ylenia Cristofoli, presidente della cooperativa Pavees, che gestisce la Riserva Naturale Regionale di Cornino, spiega che gli esperti accompagneranno i presenti in un affascinante percorso guidato alla scoperta dei pianeti e dell’universo. L’assenza di inquinamento luminoso permette un’ottimale osservazione delle stelle e dei pianeti, sia a occhio nudo sia attraverso l’ausilio di telescopi. In questa edizione, la terza, si parlerà anche dei miti e delle leggende delle principali costellazioni che dominano il firmamento. Il tutto immersi nella natura.

Per informazioni e prenotazioni chiamare il centro visite della riserva al numero 0427-808526 oppure scrivere una mail all’indirizzo centrovisite@riservacornino.it. La serata è a pagamento (costo 6 euro) con prenotazione obbligatoria e posti limitati. La riserva è aperta ogni giorno, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.