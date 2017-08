Aprono la porta blindata e svaligiano l'appartamento: colpo da 10 mila euro

UDINE – Colpo in un appartamento del centro di Udine. Nei giorni scorsi a essere stata presa di mira è stata un’abitazione nei pressi di viale Volontari della Libertà: i ladri sono riusciti a entrare senza forzare nulla. E’ probabile, quindi, che abbiano utilizzato un passepartout capace di aprire le porte blindate.

I malviventi hanno sfruttato l’assenza dei padroni di casa per mettere a segno il colpo. Hanno avuto tutto il tempo per frugare nelle varie stanze e per trovare la cassaforte. L’hanno sradicata dal muro e aperta, riuscendo a portare via preziosi per 10 mila euro.

Al ritorno dei proprietari l’amara sorpresa, con la porta blindata chiusa a chiave dall'esterno e nessun segno di effrerazione alle finestre. Dentro l’appartamento, però, una confusione incredibile con la cassaforte lasciata sul divano. I ladri hanno addirittura avuto il tempo di bere e mangiare e forse di trascorrere l’intera nottata nell’appartamento.

I proprietari hanno chiamato i carabinieri che sono intervenuti per effettuare un sopralluogo alla ricerca di qualche traccia utile alle indagini. Purtroppo i furti di questo tipo, con l’apertura delle porte blindate, sono sempre più frequenti in città