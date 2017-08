UDINE - E' stato inaugurato il nuovo campo di calcio sintetico in via Valente, subito preso d'assalto dai bambini che ne hanno 'testato' la funzionalità. L'opera, realizzata dalla ditta Zambon Mario S.r.l. per un importo di 37.000 euro, ha recuperato uno spazio asfaltato, interno all'area verde, originariamente adibito a campo da tennis.

I lavori hanno riguardato la sistemazione di un manto in erba sintetica, recinzione e porte per il gioco del calcio a 5, con la creazione di uno spazio «protetto» che va ad aggiungersi alle aree di gioco già esistente.

«Siamo molto soddisfatti di poter fornire ai bambini uno spazio gioco che, grazie alle protezioni installate, consentirà di giocare a palla senza creare disturbo e pericolo agli altri utenti dell'area, bambini e adulti» ha spiegato il sindaco, Furio Honsell, che ieri ha aperto i cancelli del campetto ai primi utenti: giocatori (e giocatrici) di calcio 'in erba', che hanno voluto subito approfittare del nuovo spazio.