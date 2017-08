Oltre 7 mila persone per lo show di Martin Garrix

LIGNANO - Un grande evento tutto da ballare quello che si è svolto ieri allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro. Protagonisti di 'Summer Adventure... One Step to Wish Outdoor Festival 2018', il grande happenign internazionale di musica elettronica open air, sono stati alcuni fra i dj più famosi al mondo.



Oltre 7 mila giovani, molti dei quali in arrivo da fuori regione e dalle vicine Austria, Slovenia e Croazia sono arrivati allo stadio già a partire dalle prime ore del mattino. Un afflusso imponente ma ordinato in attesa dell'inizio della festa, partita puntualmente alle 15.30. Star assoluta della giornata è stato Martin Garrix, numero uno in carica nella Top 100 di Dj Mag, la rivista che ogni anno decreta i 100 migliori dj del pianeta. Il 21enne Garrix è il più giovane dj della storia ad arrivare al numero uno. Esploso nel 2013 con la hit 'Animals', è stato presente 3 volte nella classifica '21 Under 21' di Billboard e 12 volte nella «30 Under 30» di Forbes. Tra i suoi remix più recenti, quelli per The Weekend, Usher e Ed Sheeran. Applauditissimo ovviamente il suo set, che si è svolto al tramonto, fra fuochi di artificio ed effetti speciali.

Ma grandi applausi, consensi ed entusiasmo hanno riscosso anche le performance di Jay Hardway, l'energetica esibizione della giovane E-Liza e la conferma White Puzzle, come uno degli artisti più promettenti della scena internazionale. Un plauso va esteso a tutta la line up di star della consolle, completata da Nocturnal, Kim Lee, Provenzano, Quintino, Deorro e Vinai, che hanno fatto ballare il pubblico fino alle 2.00 di notte. Ottima la collaborazione fra organizzazione e forze dell'ordine, volontari e personale sanitario, che hanno permesso uno svolgimento impeccabile della manifestazione.

'Summer Adventure' è stato presentato da Wish Outdoor, in collaborazione con Zenit srl, Massimo Fregnani, Città di Lignano Sabbiadoro, Regione Friuli Venezia Giulia, Agenzia PromoTurismoFvg, Vega Events e Bag srl.