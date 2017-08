Barca prende fuoco nei pressi di Marina Punta Verde

LIGNANO SABBIADORO - Il motore di un fuoribordo è andato a fuoco, nel pomeriggio di Ferragosto, mentre l'imbarcazione, con due turisti austriaci a bordo, stava uscendo dal porticciolo turistico di Lignano Sabbiadoro, nei pressi di Marina Punta Verde.

I due, spaventati, si apprende dalla Capitaneria di Porto di Trieste, si sono tuffati in mare e sono stati soccorsi dai responsabili dell'approdo turistico. Le fiamme, innescate probabilmente da un ritorno di vapori di benzina, sono state spente dai Vigili del fuoco.

L'incidente si è verificato intorno alle 15.15. A prendere fuoco è stata un'imbarcazione in vetroresina, lunga circa 8 metri. Fortunatamente gli occupanti non sono rimasti feriti e hanno raggiunto da soli la riva. Per contenere i danni all’ambiente sono state posizionate alcune speciali protezione in acqua.