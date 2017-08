Bimbo di 3 anni rischia di annegare dopo essere caduto dal pedalò

LIGNANO SABBIADORO - Un bimbo di 3 anni rischia la vita per esser ecaduto in acqua in seguito al ribaltamento del pedalò su cui si trovava. L'uncidente è accaduto nel pomeriggio di Ferragosto a Lignano. Il piccolo è stato subito soccorso dal personale medico del 118 che lo ha trasportato all'ospedale Cattinara di Trieste con l'elicottero decollato dalla Centrale operativa di Udine. Il bambino sarebbe gravissimo.

L'incidente è avvenuto verso le 17.30 di martedì 15 agosto al largo dell'ufficio 10 di Sabbiadoro. Il bambino è caduto in acqua in seguito al ribaltamrento del pedalò ed è stato raggiunto dal bagnino a bordo di una moto d'acqua. Riportato a riva, ha cominciato a rianimarlo in attesa dell'arrivo del 118 e trasportato d'rgenza in elicottero al Burlo di Trieste.

Il piccolo si trovava sul moscone insieme ai genitori, due persone di origini sudamericane. Dopo l'incidente la madre, sotto choc, è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso.