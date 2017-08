Gli eventi in programma mercoledì 16 agosto

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 16 agosto, a Udine e provincia, eccoli.

Evento Grandi Eventi a Lignano Pineta

Classico appuntamento per il 16 Agosto con i fuochi d'artificio di Ferragosto a Lignano Pineta. Come ogni anno, durante il ferragosto, la società Lignano Pineta con il contributo di vari negozianti e attinità della città balneare offrono al turista un magnifico spettacolo pirotencico a Lignano "L'incendio del mare" con nuove coreografie per strabigliare sempre di più il pubblico di Pineta. Il pioniere e inventore di questa stupenda manifestazione è Ciro Manfredonia insieme alla società gestore della spiaggia. Anche quest'anno le rampe di lancio saranno 3: il "pontile a mare" e 2 piattaforme in mezzo al mare, per rendere ancora più affascinate questo spettacolo pirotenico di ferragosto. Lo spettacolo si svolgerà a Pineta tra il pontile e l'ufficio spiaggia numero 3 alle 23.30.

Resia, tutto pronto per ‘Šmarna Miša 2017’

È tempo di Smarna Misa 2017. Da domenica 13 agosto a mercoledì 16 agosto in programma grandi festeggiamenti in Val Resia. La Valle e i suoi abitanti sono ormai pronti alla festa religiosa più importante di tutto l'anno, la «Šmarna Miša 2017». Tutte le info, qui.

Play: a Lignano la serata finale per decretare gli artisti emergenti del Fvg

Sei giovani gruppi musicali sono pronti a sfidarsi per vincere ‘Play Homepage’, il contest per artisti emergenti del Friuli Venezia Giulia organizzato da The Groove Factory e Homepage Festival. La finale, atto conclusivo di un percorso di selezione compiutosi tra votazione popolare e giuria tecnica si terrà a Lignano, in Piazza Marcello d’Olivo, il 16 agosto a partire dalle 20.30. Questi i finalisti: Night Dive, Nick Eyes, The Dunnos, Noisy Silence, Several Mistakes e Matteo Pascotto. Ecco qui i dettagli.

Corgnolo, tutto pronto per la Sagra del Toro

Torna da sabato 12 agosto a domenica 20 agosto, in frazione Corgnolo la Sagra del Toro. Corgnolo ormai da diversi anni si distingue per la famosa Sagra del Toro. Vent'anni fa un piccolo gruppo di persone del paese, desiderose di mettere a frutto la loro buona volontà e la fantasia, uniti dall'ideale dell'amicizia, per rendere un servizio alla comunità, iniziarono l'avventura dell'organizzazione di una festa paesana. Ecco qui il programma completo.

Carpacco, conto alla rovescia per la Sagra del Frico

E' tutto pronto per la sagra punto di riferimento dell'estate La Sagra del Frico di Carpacco torna puntale dall'11 al 20 agosto. Il frico della Sagra di Carpacco è celebre per la sua bontà e freschezza. Ecco il programma completo dell'evento. er scoprire il programma della giornata, clicca qui.