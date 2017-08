Ragazzo bloccato su una roccia: interviene il Soccorso Alpino

PONTEBBA - Si è risolto intorno alle venti del 15 agosto, con il supporto dell’elicottero della Protezione Civile, l’intervento del Cnsas di Moggio Udinese sopra l’abitato di Laglesie - San Leopoldo.

L’allerta è arrivato nel pomeriggio su richiesta di tre giovani, che hanno contattato il Nue112 perché uno di loro si trovava in difficoltà. I tre ragazzi avevano deciso di andare a fare il bagno nelle pozze create da uno dei torrenti della zona alle pendici del Monte Cit. Uno di questi, ventisettenne di Colloredo di Monte Albano, si è arrampicato lungo le balze del rio fino a raggiungere un punto, nei pressi di una parete rocciosa, dal quale non riusciva più a tornare indietro né a proseguire. Per raggiungerlo si sono attivati cinque tecnici del Cnsas, due dei quali sono stati sbarcati sul posto, le cui coordinate precise sono state rilevate con il cellulare tramite sms Locator e la centrale di Torino.

I tecnici hanno imbragato il ragazzo, fornendogli di che coprirsi, dato che era a torso nudo e in scarpe da ginnastica e lo hanno assicurato per predisporre il salvataggio. Il recupero ha richiesto un po’ di tempo. Per consentire all’elicottero di caricare il ragazzo in hovering da quella posizione molto incassata e chiusa, i tecnici hanno dovuto prima tagliare degli alberi con la motosega. Per l’intervento era stata allertata anche la Guardia di Finanza di Sella Nevea, pronta a portare supporto in caso di necessità.