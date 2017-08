Un vecchio edificio di via Catalafini diventa dormitorio per migranti

UDINE - Un vecchio edificio abbandonato alla fine di via Calatafimi, laterale di via Marsala, è diventato un dormitorio e rifugio di profughi. La segnalazione arriva dal coordinatore cittadino di Forza Italia, Stefano Cecotti.

«La situazione igienica è molto precaria - assicura Cecotti -. Ci domandiamo chi siano precisamente le persone che dormono e si rifugiano in questa struttura, se le autorità di polizia locale e l'amministrazione comunale ne sia al corrente. Questo è un ulteriore segnale - sottolinea - che a Udine il tema immigrazione e relativa gestione stiano facendo acqua da tutte le parti, con una grave incapacità dell'amministrazione comunale targata Honsell di gestire e risolvere il problema».

La questione 'dormitorio' migranti non è nuova in città, interessando, ad esempio, anche l'area di fronte al cimitero di San Vito e il parcheggio dell'ex ghiacciaia di via Sabbadini.

Un vecchio edificio di via Catalafini diventa dormitorio di migranti (© Cecotti)